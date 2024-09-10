國慶75周年｜紀律部隊及青少年團體匯演暨同樂日 11日起可申門劵
撰文：蕭通
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為慶祝中華人民共和國成立75周年，保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊，以及青少年制服團體10月1日舉行「紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，市民可於周三（11日）至周五（13日）透過消防處流動應用程式登記索取免費入場券。每人最多可申請4張二維碼入場券，3歲或以下嬰幼兒無須門票。電腦抽籤結果將於9月17日經消防處流動應用程式通知中籤者。
活動當天，來自香港警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊的紀律部隊人員，將連同各紀律部隊轄下的青少年團體、醫療輔助隊少年團、民眾安全服務隊少年團和香港青少年軍總會成員，進行升旗禮和匯操，並有工作車輛巡遊及樂隊音樂表演。
同樂日並設置攤位展覽和遊戲，消防處亦會有救援和訓練示範。此外，政府飛行服務隊也有飛機展示，市民可近距離觀賞平日難得一見的裝備。
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