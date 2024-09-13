內地團食物中毒｜食環署巡查多個旅行團食肆　抽取食物樣本化驗

有內地旅行團上周五（9日）在土瓜灣兩間食肆進食後，陸續出現腹痛、嘔吐及發燒等病徵。食環署今日（13日）表示展開特別行動，參考旅遊業監管局提供的名單，巡查全港多區為旅行團提供服務的食物業處所，並抽取食物樣本化驗，以提升膳食服務商的食物安全和衞生意識；亦聯同旅監局舉辦網上健康講座，鼓勵食肆根據「食物安全重點控制」系統制定食物安全計劃。



食物環境衞生署展開特別行動，參考旅遊業監管局提供的名單，巡查全港多區為旅行團提供服務的食物業處所，以提升膳食服務商的食物安全和衞生意識。（食環署提供）

食環署發言人表示，自9月12日起，其轄下的食安中心聯同環境衞生部進行相關巡查，以確保處所負責人在處理和製作食物時遵守相關牌照條件及符合法例訂明的衞生標準。行動期間，食環署人員亦向處所負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並抽取食物樣本化驗。

食物安全中心今日聯同旅遊業監管局舉辦了網上健康講座。（食環署提供）

此外，食安中心今日聯同旅遊業監管局舉辦了網上健康講座，為旅行團膳食服務供應商提供製作食物的安全建議，提醒他們時刻保持良好的個人、食物和環境衞生，並鼓勵他們遵從良好衞生規範及根據「食物安全重點控制」系統制定食物安全計劃。

食環署會繼續監察有關情況，並與相關持分者保持緊密聯繫，以保障公眾健康及確保食物安全標準得以秉持。

有團友拍低嘔吐的狀況。（團友提供）

一個由內地來港的江西六天團，於9月9日在土瓜灣兩間用膳後，陸續出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，至少11人送院。食安中心人員其後到其中一間食肆「金港薈」視察，抽取食物樣本作化驗，並指示有關處所即時停止營業，進行清洗消毒處所工作，及改善有關食物烹調流程和衛生。食安中心指，中毒原因可能涉及員工使用清洗生海鮮的器皿，來儲存已煮熟的海鮮，而引致交叉污染。