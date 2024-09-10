內地團食物中毒｜金港薈生熟器皿互用　食安：廚房牆破損即時檢控

一個由內地來港的江西團，昨日（9日）分別於土瓜灣「嘉樂軒」及「金港薈」午膳及晚膳後，多名團友上吐下瀉，11人送院；其中「金港薈」需即時停業。食環署食安中心指，中毒原因可能涉及員工使用清洗生海鮮的器皿，來儲存已煮熟的海鮮，而引致交叉污染。此外，署方亦發現有關廚房牆壁破損，即時向相關人士作出檢控。



食環署人員今午（10日）到土瓜灣美景街「金港薈」巡查。

食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）指，署方十分關注事件，派員到有關食肆調查後，發現食物中毒原因，可能與員工使用清洗生海鮮的器皿來貯存已煮熟的海鮮而引致交叉污染有關。署方在該食肆抽取有關食物和環境樣本化驗，所有化驗結果為陰性。

署方已即時指示該食肆暫停營業進行大清洗消毒處所、暫停供應有關食品、銷毀雪櫃內的食物和為員工提供培訓，改善有關食物烹調流程和衞生，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。食肆其後亦更換雪櫃。

此外，署方在巡查期間發現處所廚房牆壁破損，違反《食物業規例》，已即時向相關人士作出檢控。衞生防護中心和食安中心的調查仍然繼續。食安中心亦已到另一食肆視察，調查仍然繼續。

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「嘉樂軒」午膳 「金港薈」晚膳

今次案件則牽涉兩個共有61名旅客的旅行團。衛生防護中心指出，其中11人出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

據了解，各人昨午於土瓜灣「嘉樂軒」午膳，其間曾進食紅燒肉、紅燒豆腐、回鍋肉等；晚膳則於「金港薈」享用，其間曾進食白灼蝦、雞翼、蒸蛋等。消息稱，他們亦吃過自攜的醃製菜乾。

衛生防護中心初步調查顯示，受影響的人曾進食共同食物。衛生防護中心及食環署食物安全中心（食安中心）人員，已到「金港薈」視察，抽取食物樣本作化驗，並指示有關處所即時停止營業，進行清洗消毒處所工作，及改善有關食物烹調流程和衛生。

有團友拍低嘔吐的狀況。（團友提供）

調查人員不排除導致食物中毒的原因包括食物受交叉污染、食物過早預製及沒有徹底翻熱。食安中心人員會到受影響人士午膳的餐廳視察。衛生防護中心及食安中心的調查仍然進行中，亦已經與旅遊業監管局及旅行社聯絡，初步了解未有其他旅客受影響，中心會與有關方面保持聯繫，繼續監察相關旅客的情況。

團友不適面青口唇白。（團友提供圖片）

翻查資料，「金港薈」於7月22日已曾發生食物中毒事件。兩內地團在上址午膳後，有十多人懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心展開調查。當時負責人回覆查詢時表示，未能證明是餐廳食物有問題而導致懷疑食物中毒，但考慮到公眾利益等因素，7月25日起決定停業三天，扔掉所有食材並加強清潔。

衞生署回覆查詢跟進情況時指，衞生防護中心7月25日曾公布涉及內地團到港的食物中毒案件，共涉及4宗個案，合共17人受影響。中心調查發現，涉事餐廳處理經烹煮的蝦的容器，曾用於處理其他生或未煮熟食物；另外，蝦的烹煮時間不足。

有人不適躺在路邊長凳休息。（團友提供）

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