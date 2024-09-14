五新晉大律師獲獎學金赴海外進修　杜淦堃：提升法律人才訟辯水平

香港大律師公會周五（13日）傍晚舉行「沈澄紀念獎學金」頒獎典禮。五名獲頒獎學金的新晉大律師將獲資助，到海外修讀高質素的訟辯培訓課程。公會主席杜淦堃致辭時指，期望他們學成歸來，以卓越的訟辯技巧協助本港法庭審視證據及分析法律原則，體現已故終審法院法官沈澄致力服務司法機構及提升大律師行業水平的精神。



（左一起)黃俊銘、范彥璋、(左四起)蘇瑋珽、丁皓天及鮑玉龍，從公會的「沈澄紀念獎學金」常委會主席許紹鼎資深大律師（左三）手上接過獎狀。（大律師公會提供圖片)

杜淦堃：促進與國際法律團體人才交流屬「三贏」

在頒獎典禮上，杜淦堃指獎學金鼓勵高質素的法律畢業生加入大律師行列，資助他們到海外修讀優質訟辯培訓課程，有助在執業初期迅速提升訟辯水平。他又感謝其他國家的大律師或律師協會安排課程，除了令新晉大律師得益，同時亦促進了公會與國際法律團體及不同司法管轄區的人才交流，藉以加強溝通及維繫友誼，形容為「三贏」。

大律師公會主席杜淦堃指獎學金鼓勵高質素的法律畢業生加入大律師行列。（大律師公會提供圖片)

歷年近90名大律師獲頒獎學金

「沈澄紀念獎學金」在2000年設立，法學專業證書（PCLL）的畢業生或實習大律師(Pupil)均可申請，至今已經資助近90名大律師到英國、澳洲、新加坡、馬來西亞及南非等國家修讀訟辯培訓課程。獎學金資助大律師到海外進修的課程費用，機票及生活費，金額由一萬元至7.5萬元，累計奬學金額超過300萬元。

多名資深大律師到場見證徒弟獲獎，並向沈澄法官致敬。（大律師公會提供圖片)

多名資深大律師到場見證「徒弟」獲獎

五名獲獎的大律師鮑玉龍、范彥璋、丁皓天、黃俊銘及蘇瑋珽，從公會的「沈澄紀念獎學金」常委會主席許紹鼎資深大律師手上接過獎狀。出席頒獎典禮的包括沈澄法官的女兒、區域法院法官謝沈智慧，以及律政司司長林定國和副司長張國鈞，多名資深大律師亦到場見證「徒弟」獲獎及向沈澄致敬。

(左起)區域法院法官謝沈智慧、律政司副司長張國鈞、「沈澄紀念獎學金」常委會主席許紹鼎資深大律師、律政司司長林定國及大律師公會主席杜淦堃出席頒獎典禮。（大律師公會提供圖片)

沈澄是終審法院在1997年成立時的首批常任法官之一，曾獲頒大紫荊勳章，以表揚他對司法機構的傑出貢獻，他在2000年退休後繼續出任非常任法官。公會在他逝世後，以沈澄家族的捐款成立「沈澄紀念獎學金」，其後連同其他捐款及由公會資助，令基金一直營運，是公會三大獎學金之一。