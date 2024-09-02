大律師公會擬向終院海外法官賀輔明頒終身榮譽會員

香港大律師公會今日（2日）向會員發通告，提到將召開特別會員大會，討論向終審法院的海外非常任法官賀輔明勳爵（Lord Leonard Hubert Hoffmann）頒授公會終身榮譽會員，及向首位御用女大狀梁冰濂頒授終身會員榮銜，表揚他們對本港司法界的傑出貢獻。



賀輔明。(資料圖片)

公會感謝終院海外法官賀輔明維護香港法治

若頒終身榮譽會員的動議獲通過，賀輔明將成為公會第二位獲頒終身榮譽會員的海外法官，而梁冰濂將成為首位獲頒終身會員的女性大律師。

1934年在南非出生的賀輔明，1964年在英國格雷律師學院取得大律師資格，並於1977年獲委任為御用大律師，他隨後加入司法機構，1995年獲委任為英國上訴法院常任高級法官。賀輔明在1998年獲邀成為香港終審法院非常任法官，是目前本港最資深的海外非常任法官。公會感謝賀輔明26年來服務終審法院，在維護香港法治及司法獨立作出非凡貢獻。

梁冰濂。(余睿菁攝)

公會讚揚梁冰濂推動性別平等不遺餘力

梁冰濂1970年獲大律師執業資格，她在1990年成為本港首位獲委任為御用大律師的女性，亦是首位擔任大律師公會主席的女性。梁冰濂1997年獲委任為高等法院特委法官，亦曾出任香港女律師協會、國際家事法律師協會等多個本地及國際法律團體的主席。公會感謝資深大律師梁冰濂在推動性別平等及家事法發展等範疇不遺餘力，打破行業由男性為主的局面，成為女性大律師的典範，成就超卓。

終院前首席法官李國能是大律師公會終身榮譽會員。（資料圖片／GettyImages）

終院前首席法官馬道立亦是大律師公會終身榮譽會員。（資料圖片／李澤彤攝）

終院前首席法官李國能、馬道立皆為公會終身榮譽會員

公會不定期向司法界成就卓越的會員頒授終身會員榮譽，以及向法官等非公會會員頒授終身榮譽會員名銜，有關名銜是公會向法律界翹楚頒授的最高榮譽。公會創會75周年以來，共有17名終身會員及終身榮譽會員，包括前終審法院首席法官李國能、馬道立，以及現任非常任法官包致金、陳兆愷及鄧國楨。