中秋節｜江旻憓與馬會義工探長者　讓老友記戴金牌　砌心心賀中秋

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓結束奧運事後，旋即退役加入馬會，擔任對外事務助理經理。全職打工一個多月後，江旻憓今日（15日）以馬會義工身份，探訪深水埗獨居長者，她更向長者展示奧運金牌，讓長者一嘗戴上金牌的感覺。江旻憓表示，期望將來參與更多不同類型的義工活動，並祝福大家「祝大家人月兩團圓，多吃月餅的同時，記得多做運動！」



江旻憓與馬會義工一眾義工到深水埗探訪長者，更向長者展示金牌，並讓長者一嘗戴上金牌的感覺。（馬會提供圖片）

馬會義工隊逾200人參與由深水埗明愛鄭承峰長者社區中心舉辦的長者探訪活動，首次以馬會職員代表擔任義工的江旻憓，與馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋，以及馬會對外事務部主管鄭琪，登上唐樓探訪當區兩戶獨居長者。

江旻憓向長者展示於奧運贏得的金牌，更讓老友記親身戴上金牌。她表示，對探訪最深刻是居住唐樓的長者回家需行八層樓梯，對年紀大、又曾接受手術的長者絕非易事；加上疫情期間身邊不少朋友離世，情緒亦大受影響，故希望可給予長者更多關懷。

江旻憓又指，奪金後再做義工別具意義，認為運動員最大動力是希望贏得獎牌，為大家帶來正能量，而做義工則是非常好的途徑付諸實行，她期望將來參與更多不同類型的義工活動。江旻憓亦送上中秋節祝福：「祝大家人月兩團圓，多吃月餅的同時，記得多做運動！」