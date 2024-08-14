親解香港運動員幸福論　江旻憓：搵到堅持嘅運動、做自己鍾意嘅嘢

杭州「共創明『Teen』」計劃學習團繼續第4日行程， 剛加入賽馬會的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓見記者時，回應早前形容做香港運動員好幸福，遭外界批評時稱：「關於運動員幸福嗰件事，我有前面同埋後面，不過你哋淨係揀咗中間嗰句。」她解釋當時指做香港運動員幸福，是因為覺得自己很幸福「搵到堅持嘅運動」，「可以做自己鍾意做嘅嘢」，希望所有運動員都能找到自己覺得值得堅持的事。



她重申，自己很幸福可以成為運動員，又指前輩資源很少，但仍然犧牲不少爭取成績，令新一代的劍擊運動員有更多資源。她稱，自己也很不捨得退役，直言「一輩子都會打劍」。



巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（右）回應做香港運動員好幸福（鄭子峰攝）

本月11日履任馬會對外事務助理經理的江旻憓，當天便參與帶領一班「共創明『Teen』計劃」成員5日4夜杭州學習團。學習團今日（14日）早上參觀去年杭州亞運會主場館及博物館，下午到杭州市運動員訓練基地與當地運動員交流，參與射籃球等體驗，亦了解馬會參與杭州亞運會馬術項目籌備工作。

很幸福可以成為運動員 因「搵到堅持嘅運動」

江旻憓見記者時，被問及如何回應她早前形容做香港運動員好幸福，輿論把其言論與運動員收入相題並論。

關於運動員幸福嗰件事，我有前面同埋後面，不過你哋淨係揀咗中間嗰句。 奧運重劍金牌得主江旻憓

她強調，當時說話的意思是，前輩在資源較少的情況下，仍然取得好成績，為後輩開拓更多資源。

放棄咗好多嘢，犧牲咗好多嘢，去等我哋下一代，我哋呢一代嘅劍擊運動員有好多資源，咁我都好希望所有運動員都有呢個機會，去搵到自己咁鍾意做嘅嘢，好值得去堅持嘅事。 奧運重劍金牌得主江旻憓

她強調，覺得自己很幸福：「因為我可以做自己鍾意做嘅嘢」。

可以成為一個運動員，係證明我搵到自己好想堅持、好熱愛嘅運動。呢件事本身已經，我覺得咁樣可以做呢樣嘢好幸福啦。 奧運重劍金牌得主江旻憓

現時，她正尋找自己位置為運動員及小朋友作貢獻，希望加入賽馬會後可出一分力。

江旻憓經歷三次奧運，終於奪得金牌。（路透社）

江旻憓在日前的巴黎奧運中，奪得女子重劍個人賽金牌。（Reuters）

江旻憓與學員分享時則談到成為全職運動員的契機，指自己在大學畢業時十字韌帶斷裂，當時擔心以後沒有機會再玩劍擊，因此康復就立志成為全職運動員。

江旻憓：很喜歡打交 一輩子都會打劍

至於為何選擇劍擊，她解釋因為「自己很喜歡打交」，劍擊是其母親可接受範圍內的「打交」。她形容很享受「打交」，因為是在很安全、公平、公開的方式以運動去挑戰自己，在各方面進步。她又指自己也很不捨得退役，直言「一輩子都會打劍」。

她又稱，行程中見到不少的學員表現得太成熟，感到很心痛，指自己因為運動及找到喜歡做的事而一直「忘記變老」，現時都學習變得成熟一點，希望學員找到喜歡的事，不要太快變得成熟。

譚志源在社交平台上載馬會四位年青同事照片，包括江旻憓（譚志源Fb）

譚志源上載馬會年青同事照片，左起江旻憓、李盼憹和施樂秋（譚志源Fb圖片）

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓8月11日履新成為馬會對外事務助理經理，直屬上司馬會公司事務執行總監譚志源表示，早於今年年初已接觸江旻憓，在她奪得金牌後再向其查詢加入馬會意願。（鄭子峰攝）

作為江旻憓上司的馬會公司事務執行總監譚志源今日在個人社交平台也上載兩幅馬會四位年青同事的照片，除了廣為人熟悉的「微笑劍后」江旻憓（左）之外，還有兩名觀眾會有印象的前記者，分別是無綫新聞前記李盼儂和有線新聞前記者施樂秋。

▼8月11日 「共創明『Teen』」計劃學習團赴杭州 ▼



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譚志源是在本月4日透過社交平台「宣布」及代表馬會歡迎江旻憓（Vivian）加入香港賽馬會公司事務部 (Corporate Affairs Division)，並指將於8月11日履新，任職對外事務助理經理 (Assistant External Affairs Manager)。

江旻憓將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫的工作。根據譚志源發給同事的電郵，江旻憓將協助馬會制定和實施對外策略，亦提到江旻憓將被指派參與公司事務部門不同專案，包括支援公司事務執行總監辦公室的工作。