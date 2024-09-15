中秋節｜內地3連假開始　遊客廣東道花過萬元買潮牌稱「無上限」

中秋節將至，雖然港人要到中秋節翌日（18日，星期三）才有假期，但內地一連三日的中秋節假期已由今日（15日）起展開。有內地客趁着連假來到香港旅遊，尖沙咀廣東道多間名牌時裝店外出現人龍。有今日到埗的內地客表示，已花費過萬元購買潮牌「不死鳥」Arc'teryx的服飾，更表示要到Dior再買，笑稱沒有預算。



在「名店街」廣東道，隨處可見內地旅客的身影，部分名店更出現人龍。（董素琛攝）

內地一連三日的中秋節假期已由今日（15日）起展開。在西九龍高鐵站，抵港閘口下午人潮不斷。而在「名店街」廣東道，隨處可見內地旅客的身影，部分名店更出現人龍。

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深圳遊客來港參加國際珠寶展 「見到心儀商品就會買」

陳先生與兒子以往亦曾到訪香港，此次來港的主要目的是為了參加明天起舉辦的國際珠寶展。（董素琛攝）

深圳旅客來港參加國際珠寶展

來自深圳的陳先生今天剛到埗香港，打算停留兩天。陳先生以往亦曾來過香港旅遊，認為香港在人流方面和以前差不多，「香港跟以往一樣忙碌。」陳先生的兒子則笑說：「跟以往一樣熱。」被問到有沒有想吃的香港美食，他則表示香港食物沒有太特別，「大陸其實甚麼都有。」

陳先生稱此行沒有花費預算，只要開心就好。他表示，今次特意來港香港是為了參加明天起在亞洲博覽館舉辦的國際珠寶展，指到時候見到心儀商品就會買，而價錢不是主要的考慮因素。

來自安徽的黃先生今日中午才抵港，但已在港花費過萬元。（董素琛攝）

安徽遊客花過萬元買潮牌「不死鳥」 在Dior門外排隊打算再買

來自安徽的黃先生趁着連假來到香港旅遊，第一次來香港的他對香港感覺良好，「香港街道比較乾淨，秩序也比較好。」同樣是今天下午才到埗的他已經去過茶餐廳品嚐叉燒等香港地道食物，他認為香港的食物質素方面與內地差不多。

黃先生已花費過萬元購買潮牌「不死鳥」Arc'teryx的衣服，在Dior門外等候的他仍打算再買，更笑稱沒有預算，只要是看上的都會買。

另外，來自廣州的周先生今天來到香港「一日遊」，中午才剛抵達的他已在港花費數千元。他特別想吃香港的「抄手」，並指是因為抖音推薦。