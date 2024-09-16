牛角深圳地鐵賣廣告招客 黃傑龍：嘗試吸返少少落嚟
撰文：蕭通
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隨著港人北上消費增加， 對本地飲食等行業造成打擊，有業者嘗試反攻內地市場，趁內地一連三日的中秋節假期展開，北上賣廣告試圖吸客。本港經營日式飲食品牌「牛角」及「牛涮鍋」的敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍，周日（15日）在社交平台稱，既然港人北上消費不可逆轉， 因此嘗試「吸返少少落嚟」。
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受港人北上消費潮等因素影響，黃傑龍月前宣布結束相關品牌4間分店。他周日（15日）圖文並茂發帖稱，既然潮流不可逆轉，大家都上深圳，「唯有我都上深圳…… 賣廣告啦」。他貼出旗下「牛角」在深圳地鐵車廂內賣廣告的照片，廣告附在扶手環，列明「香港地區限定」。
根據照片標示，相關廣告可見於深圳地鐵四號線。黃傑龍在帖子內稱，「 其實你又上深圳我（上）深圳都冇乜大分別，你努力送錢上去，我嘗（試）吸返少少落嚟，都係經濟內循環。」
有本港網民留言回應，認為「都係好嘗試」、「順住過地球轉」，並建議加強在小紅書宣傳。但亦有人提醒「大陸都有牛角」、「會唔會變咗免費幫中國牛角賣廣告？」
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