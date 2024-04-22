4.22走塑｜黃傑龍宣布牛角四品牌放棄外賣︰反正外賣也不多

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】首階段管制即棄膠餐具措施今日（22日）起實施。環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍同日晚上於社交平台宣布，旗下四大品牌，即牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜，全面放棄外賣。「反正我們外賣生意也不多，一次性終極走塑免麻煩。」



▼牛角疫情期間仍人流不絕▼



黃傑龍︰一次性終極走塑免麻煩

黃傑龍上個月接受電台訪問時表示，法例生效後仍有半年適應期，不太擔心實行上有太大問題。他當時提到若食肆轉用木製餐具，單一件計算或只加多「幾毫子」，但大量購入則會增加許多實際成本。

禁膠令實施首日，黃傑龍同晚在於社交平台宣布「本公司四大主要品牌：牛角、牛角Buffet、牛涮鍋MMC及溫野菜，已索性全面放棄外賣只做堂食，反正我們外賣生意也不多，一次性終極走塑免麻煩。」

環境運動委員會主席、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

四大品牌以外食肆維持外賣服務

黃傑龍表示，該四大品牌佔集團生意的80%至90%，雖然疫情期間依靠外賣「頂住」，但復常後叫外賣的顧客已愈來愈少，因此作出放棄外賣的決定。至於四大品牌以外的食肆，則維持外賣服務。

翻查網頁資料，叙福樓集團除了上述四大品牌外，亦包括好呷台灣火鍋、和平飯店、永和日常。