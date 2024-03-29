葵芳牛角一張單4.7萬　老闆黃傑龍：消費寒冬中　簡直係再生父母

經濟不景及北上潮，重創本港零售及飲食業。敍福樓集團主席黃傑龍昨晚（28日）在社交謀體上載旗下日式燒肉店、葵芳牛角Buffet一張「大單」，總額4.7萬元，「唔知幾耐冇見過一張牛角嘅收據$47336」，「今時今日簡直係再生父母感激非常」。



黃傑龍在《香港01》電話訪問中表示，現時香港進入消費寒冬，收到客人消費4萬多元的單據已讓他感到雀躍；又認為香港市道差不能全歸咎到北上潮，反而現時香港的樓市、股市皆疲弱才是導致市民消費力弱的主因。不過，他對香港市道始終都有信心，認為未來美國減息將有助市民消費力上升，「一旦進入市道上升嘅勢頭，大家就會冇咁痛苦㗎喇。」



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唔知幾耐冇見過一張牛角嘅收據$47336，今時今日簡直係再生父母感激非常，無論係$78一個lunch定係$47336，我哋全體同事都非常珍惜你們每一單交易，因為每一單幫襯都代表多一筆港幣留在香港，多謝多謝 敍福樓集團主席黃傑龍

黃傑龍在昨晚在其Facebook專頁出帖文，附有集團旗下的葵芳新都會廣場「牛角Buffet」一張收據，款額共47,336元，一間公司聚會，一共有122人參加，人均消費388.2元。他在帖文寫：「唔知幾耐冇見過一張牛角嘅收據$47336， 今時今日簡直係再生父母感激非常」，亦感謝港人留港消費。

黃傑龍在接受《香港01》訪問時說，因見到有4萬多元的消費單據感雀躍，故特意出此帖文。

黃傑龍對集團旗下餐廳出現4萬多元的消費單據感雀躍，特意在Facebook出帖文感激他們在港消費。（黃傑龍Facebook）

3、4月為餐飲業淡季 黃傑龍料結業潮持續一段時間

黃傑龍指出，即使疫情已過，但香港飲食零售業的消費力仍「好疲弱」，「消費寒冬喺現實正發生」，不少餐廳想在農曆長假期，試驗究竟生意有否起色，「結果見到好多都無奈結業」，加上3、4月是餐飲業淡季，他預料飲食業結業潮都會持續一段時間。

他將餐廳結業形容為「魷魚游戲」，在消費寒冬下，餐飲業正上演一場淘汰賽，將劣質餐廳淘汰走，留低一些價格、食物質素、服務質素都較優勝的餐廳。他指本地餐廳可繼續發展香港飲食業具優勝的地方，如食品安全、食物選擇多元化等，「剩低落嚟嗰啲好嘅，相信會經歷到下一波黃金時期，可以見到好景」。

黃傑龍相信未來美國減息將有助提升香港市民的消費力。（資料圖片）

指北上潮非市道差主因 樓市股市雙失才導致市民消費力弱

黃傑龍認為，香港餐飲業市道差，不能單單歸咎於北上潮和內地物價較低，「放假去旅行無可厚非，好難咁樣去講」，加上從來都是港人北上易，內地人南下難，因不少內地居民需持簽證才能來港，同時內地亦有管制錢財流動，導致北上流動較自由，港人好容易就可北上消費。因此他覺得港人其實一直都有北上消費，而香港內地物價差異「幾十年都係咁」。

他認為現時香港市道差的主要原因為樓市、股市雙雙疲弱，「留得喺度嘅香港人，冇可能日日都北上，至少周日都喺到喇啩。」但因樓市股市差，市民消費都無從前疏爽，導致消費力在衣食住行上都比以前差，「而家個股市去到1997咁樣，叫啲人點消費啊？」

相信寒冬終過去迎來復蘇時刻：經濟有起有伏

不過，他認為這消費寒冬終會過去，對香港未來經濟有信心，不少經濟學家分析未來美國會數次減息。他亦認為經濟有起有伏，現時香港在低谷，但總會迎來復蘇的時刻，「你話會唔會去得返2018年生意巔峰，我就未知嘅。」他稱會保持信心和希望，「一旦進入市道上升嘅勢頭，大家就會冇咁痛苦㗎喇。」