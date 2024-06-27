結業潮｜牛角等4間食店下月關閉　黃傑龍︰不光榮但不一定可恥

自中港恢復通關後，本港餐飲業界並未迎來預期的復蘇，反而開展新一輪的結業潮。叙福樓集團主席兼行政總裁、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍周四（27日）晚上公布，將於7月15日關閉奧海城的牛角及MMC，再在7月31日關閉淘大花園的永華日常及牛角次男坊。他並表示不會拖欠員工薪金，以及供應商的款項，形容為「不光榮但不一定可恥」。



叙福樓集團主席兼行政總裁、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍。（資料圖片）

黃傑龍︰負責任關閉分店不拖糧

再有連鎖品牌宣布結束部份分店。黃傑龍周三晚上近11時，於社交平台Facebook公布，收到管理層的通知，將於7月15日關閉奧海城的牛角及MMC，再在7月31日關閉淘大花園的永華日常及牛角次男坊。

黃傑龍並表示，會負責任關閉分店，即不拖欠員工薪金，以及供應商的款項，亦盡量不拖欠業主的租金。因此他形容為「不光榮但不一定可恥」。

▼牛角疫情期間仍人流不絕▼



經營環境改善才恢復16間分店

黃傑龍並呼籲同業量力而為，提醒「切勿過分死頂輸身家」。他又透露，當將來經營環境有所改善，才會恢復16間分店的數量。