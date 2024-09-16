恒大清盤｜許家印柯士甸道祥景樓物業准出售　須即交物業予債主

已遭清盤的中國恒大集團，其創辦人許家印於去年被高院頒令，須向和信恒聚投資控股中心，償還逾53億元人民幣的債項。和信恒聚另入稟法院，要求許交出尖沙咀柯士甸道祥景樓一單位，出售該物業以償還部份債項。案件今(16日)在高等法院處理。在許缺席聆訊下，法官考慮案中沒有可審理的爭論，遂向和信恒聚批准執行押記令。庭上透露，估計涉案物業現時的市價為496萬元。



原告為和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥），被告為許家印。被告一方今缺席聆訊。

許家印。（資料圖片）

《香港01》發現恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的尖沙咀300多呎洋樓單位被釘契討債。（梁祖饒攝）

許家印於2000年曾報住的祥景樓中層A室，屬兩房一廳設計。（網上圖片）

法官庭上指，已閱覽原告一方的文件，認為案中沒有可審理的爭論。法官亦考慮雖然被告缺席聆訊，但相關文件已送達成予被告，遂批准執行押記令。

被告須即時交出單位

原告早前在入稟狀，高等法院早前就一宗建築及仲裁案件，命令被告須在限期內向原告償還人民幣約53.18億元及9100元押記令申請費用。否則，被告持有的尖沙咀柯士甸道144號祥景樓6樓A室物業須依照押記令被押記。原告要求法庭頒令，被告須立即交出該空置物業予原告管有，並在法庭指示下出售。

案件編號：HCMP 1084/ 2024