許家印被全球追債？前妻丁玉梅名下私有財產被倫敦法院申請凍結

微信公眾號《不良資產頭條》日前報道，繼香港法院之後，倫敦法院也向丁玉梅等發出禁令：在全球範圍內暫時凍結丁玉梅名下所有財產。該公眾號分析，這代表許家印的全球追索令正式開啟。



2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

8月5日晚間中國恒大在港交所公告，正在通過法律途徑，向其執行董事許家印、前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮以及包括許家印配偶或前配偶丁玉梅在內共七名被告，追討約60億美元的股息及酬金。

凍結丁玉梅財產的不止是香港高等法院。7月30日，位於倫敦的一間法庭也向丁玉梅發出了內容相似的禁制令。

微信公眾號《不良資產頭條》分析，這個禁制令非同凡響，「由於英聯邦國家和地區的商事法律互認程度很高，英國法庭發出的禁制令意味著，即便『前許太』選擇天涯亡命，她通過離婚切割得到的財產也將無處遁形。」

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全球追索開啟

微信公眾號《不良資產頭條》報道，過去一段時間，「EVENT」號頻繁在南中國海出沒，游走於菲律賓的蘇比克、蘇郎、印度尼西亞的比通以及新加坡的各個港口之間，直到今年6月30日才回到中國蛇口，此後一個多月未見出航，停在香港黃金海岸鄉村俱樂部的遊艇會碼頭。

該豪華私人遊艇長近60米，12米寬，儘管註冊在開曼群島，它真正的主人卻是許家印家族。一位持有加拿大護照的中國裔女性曾使用過這艘遊艇，她還曾乘坐過一輛港牌HD3333的勞斯萊斯幻影轎車。她叫丁玉梅，許家印的前妻。

許家印、丁玉梅。

目前這艘遊艇已被香港高等法院凍結，一起被凍結的，還有丁玉梅名下的財產，以及那輛勞斯萊斯幻影轎車。HD3333的車牌，HD是恒大首字母縮寫，3333系港股中國恒大（3333.HK）代碼。

中國恒大過去對老闆夫婦離婚只字未提。直到2023年8月，中國恒大向紐頓集團出售恒大汽車股權，為此發了一份冗長的公告，一共1萬多字，在最不起眼的地方，丁玉梅變成了「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而不再是「許家印配偶」。

恆大公告中將丁玉梅稱為「第三方」。

9月，曾任中國恒大CFO的潘大榮就被帶走；9月底，許家印也被採取強制措施。次年1月，香港高等法院判令清盤中國恒大，並且委任了兩位清盤人，華裔女性黃詠詩和白人男性杜艾迪，他們都是安邁咨詢的董事總經理。

黃詠詩是一位「析產大師」，曾主持賭王何鴻燊家族遺產糾紛的處理，現在，夏海鈞、潘大榮、許家印都進去了，黃詠詩、杜艾迪團隊拿著清盤令填補了權力真空，中國恒大自此才終於不再是許家天下。

2024年3月，中國恒大在香港把許家印、夏海鈞、潘大榮告上法庭，向他們追索2017年-2020年之間的工資和獎金，並要求凍結他們名下的所有財產。6月24日，香港法院簽發了包含如是內容的禁制令。

安邁顧問有限公司董事總經理黃詠詩（右）及董事總經理Edward Simon Middleon（左）。(朱棨新攝)

此時的丁玉梅還沒在被告名單上。

香港高等法院的法官，意識到了「前許太」可能轉移財產，所以在7月12日專門以「涉案第三人」身份向丁玉梅簽發了一道禁制令，暫時凍結她名下的財產。中國恒大回過味來之後，隨即把丁玉梅和她控制的公司也列入被告名單。7月29日，法官又向丁玉梅簽發一道禁制令，凍結她名下的財產，直到訴訟結束。

全球追索令由此開啓。7月30日，位於倫敦的一間法庭向丁玉梅發出禁制令，內容與香港高等法院兩道禁制令的內容相似：在全球範圍內暫時凍結丁玉梅名下所有財產，在未獲同意、獲准的情況下，不得轉讓、折價交易等。法庭還要求，在法令送達四天之後，丁玉梅必須如實披露自己名下的所有財產。禁制令凍結的許氏家族財產至少包括：

恒大副主席兼總裁夏海鈞。﹙陳嘉碧攝﹚

香港尖沙咀祥景樓的一間單元房；香港大潭布利徑10號的三套洋房；倫敦Rutland Gate2-8A號的豪宅；洛杉磯Sierra Alta Way 1307號的豪宅；Event號遊艇；Evergrande No.1號遊艇；兩輛勞斯萊斯幻影轎車，一架Gulfstream G450公務機；一架空客A319客機；一架註冊編號為VQ-BIG的空客A330客機。

倫敦Rutland Gate2-8A號的豪宅。（網絡圖片）

洛杉磯Sierra Alta Way 1307號豪宅，曾標價對外出售。（網絡圖片）

倫敦法庭的禁制令，有多厲害？

全世界一共有56個英聯邦國家，法律基礎相大都近，都是近似英國的普通法（Common Law）。更重要的是，多數英聯邦國家在沒有雙邊條約的情況下，會互認司法判決，尤其是在商事領域。這就意味著，英國倫敦法庭的禁制令一出，丁玉梅只要在英聯邦國家，她的資產都會依照英國法庭的法令而被凍結。如果日後拿到英國法庭的判決，執行丁玉梅名下的財產，難度系數也會大為降低。

Event號遊艇註冊在開曼群島，而上市公司中國恆大也是在開曼群島的離岸公司基礎上建立，許家印、丁玉梅多年來所享有的巨額分紅，第一站也是流向開曼群島，那裡是許氏一族財富的重要一環。開曼群島，是英國的海外領地；丁玉梅持有的是加拿大護照，而加拿大，正是英聯邦大家庭的一員。

許家印家族的Event號遊艇。（網絡圖片）

當「EVENT」號在2023年春天抵達新加坡來福士港口時，他們已經辦完了離婚手續。逃亡路上的丁玉梅，已經感受到了禁制令初步的威力。她的大額支出已受限制。最近，丁玉梅就提出了一項申請，問能不能同意她支出一項15萬英鎊的開銷，用途是：「請律師」。15萬英鎊。

微信公眾號《不良資產頭條》分析，丁玉梅在哪，似乎沒人知道。不過，投資人向位於倫敦的法庭申請簽發禁制令，這個選擇又好像在暗示，丁玉梅的去向並不是秘密。從香港到倫敦，再到加拿大、開曼群島，按圖索驥，一張在全球範圍內追索丁玉梅、許氏一族資產的法律大網，也在徐徐張開。

從2011年到2020年的9年時間中，中國恒大年年分紅，分紅率高達50%上下。分紅高峰出現在2017到2020年這四年。恰恰是在這四年中的兩年：2019年和2020年，中國恒大分別虛增收入2139.89億元、3501.57億元，並以此財務數據為基礎，繼續分紅、發債，發放薪酬和獎金。

許家印、丁玉梅在恒大股份情況。（網絡圖片）

2017到2020年，中國恒大累積分紅額高達900億元，大部分流向了許氏家族。夏海鈞、潘大榮等也都拿到高額薪酬和獎金。

夏海鈞年薪最高時，高達8.99億元，這還只是其中一年。正因如此，在夏海鈞潘大榮個人名下的財產，香港法庭也發出禁制令凍結了。不過，夏海鈞向香港法院提出申請，希望解除對他名下財產的禁制令。這個案件將在10月2日，在香港最高法院開庭審理。