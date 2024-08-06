恒大清盤｜清盤人求禁許家印的600億資產曝光　包括兩架空中巴士

撰文：朱棨新
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中國恒大昨發公告，指清盤人於本年3月以公司名義入稟，向創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞，及前首席財務官潘大榮展開民事訴訟。該訴訟其後加入許的前妻丁玉梅等及公司等7名被告，追討據稱為誤報的股息及酬金約60億美元。恒大於6月再入稟，禁制許和夏處理的資產，入稟狀顯示，恒大要求禁制許及夏處理逾600億港元資產 ，當中包括3個位於山頂布力徑的豪宅、一架私人飛機和兩架空中巴士。根據公告，恒大已取得針對許家印、丁玉梅及夏海鈞的禁制令。

許家印創辦的恒大集團，2024年初已被高院頒令清盤。

原告要求禁制許及夏的部份資產：

1)尖沙咀柯士甸道祥景樓某單位

2)山頂布力徑3套洋房

3)遊艇「The Event」

4)遊艇「Evergrande No.1」

5)兩架勞斯萊斯「幻影」系列

6)私人飛機Gulfstream G450

7)空中巴士A319

8)空中巴士A330

恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事7月改為「管家」譚海軍擔任；10號B座屋公司董事亦為譚海軍；借貸文件揭發原來許家印間接持有10號E座屋。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）
《香港01》發現恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的尖沙咀300多呎洋樓單位被釘契討債。（梁祖饒攝）
許家印被禁制的資產亦包括兩架型號A319及A330的空中巴士。. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
勞斯萊斯（Rolls-Royce）2017年推出幻影（Phantom）第8代，要價逾9,000萬港元。（勞斯萊斯官網）

要求禁制兩被告的600億元資產

原告中國恒大集團今年6月入稟，被告為許家印和夏海鈞。原告要求法庭頒令，禁制兩名被告處理600億港元的資產，不論該些資產是否在香港，以及不論是否以被告的名義持有，或和他人共同持有。

包括許在港、美及英的6個物業

就許家印方面，涉及四類資產：首類涉及6個物業，其中3個物業位於山頂布力徑，另有2個物業分別位於英國倫敦和美國洛衫磯。

另包括名車遊艇及多架飛機

第二類為名車和飛機等，包括兩艘遊艇、兩輛勞斯萊斯、一架私人飛機和兩架空中巴士；第三類為公司，共涉33間；第四類銀行戶口，共涉7個戶口。

夏海鈞。（鄺月婷攝）

亦包括禁制夏的兩個物業及銀行戶口

就夏海鈞方面，則分為兩類：首類為物業，涉及天后柏傲山一個複式單位，和三個車位；第二類為銀行戶口，共涉5個戶口。

入稟狀亦透露，夏於早前已和興迅集團創辦人及董事總經理張益麟簽訂買賣合約，以8200萬元把柏傲山的物業賣給張。原告指，夏海鈞可以繼續該交易，而賣樓的收益扣除向銀行償還按揭後，夏則不可再處置。

需書面通知5萬元以上資產

原告亦要求，兩被告需就手上價值5萬元或以上的資產，以書面通知原告，包括資產的價值、地點等。

許家印與其前妻丁玉梅。
2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

丁玉梅等3月已被加入為被告

原告中國恒大集團本年3月已曾入稟控告許家印、夏海鈞和潘大榮，其後加入丁玉梅和三間公司為被告，即現時共7名被告。

指被告違反責任並作失實陳述

原告指被告在管理恒大集團和其子公司期間，涉及違反責任、失實陳述等，就相關損失向被告追討，包括他們準備和批准該些公司於2017年底的財務報表、2018年6月的財務資料等。

案件編號：HCA55、HCMP1080、/2024

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