恒大清盤｜清盤人求禁許家印的600億資產曝光 包括兩架空中巴士
中國恒大昨發公告，指清盤人於本年3月以公司名義入稟，向創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞，及前首席財務官潘大榮展開民事訴訟。該訴訟其後加入許的前妻丁玉梅等及公司等7名被告，追討據稱為誤報的股息及酬金約60億美元。恒大於6月再入稟，禁制許和夏處理的資產，入稟狀顯示，恒大要求禁制許及夏處理逾600億港元資產 ，當中包括3個位於山頂布力徑的豪宅、一架私人飛機和兩架空中巴士。根據公告，恒大已取得針對許家印、丁玉梅及夏海鈞的禁制令。
原告要求禁制許及夏的部份資產：
1)尖沙咀柯士甸道祥景樓某單位
2)山頂布力徑3套洋房
3)遊艇「The Event」
4)遊艇「Evergrande No.1」
5)兩架勞斯萊斯「幻影」系列
6)私人飛機Gulfstream G450
7)空中巴士A319
8)空中巴士A330
要求禁制兩被告的600億元資產
原告中國恒大集團今年6月入稟，被告為許家印和夏海鈞。原告要求法庭頒令，禁制兩名被告處理600億港元的資產，不論該些資產是否在香港，以及不論是否以被告的名義持有，或和他人共同持有。
包括許在港、美及英的6個物業
就許家印方面，涉及四類資產：首類涉及6個物業，其中3個物業位於山頂布力徑，另有2個物業分別位於英國倫敦和美國洛衫磯。
另包括名車遊艇及多架飛機
第二類為名車和飛機等，包括兩艘遊艇、兩輛勞斯萊斯、一架私人飛機和兩架空中巴士；第三類為公司，共涉33間；第四類銀行戶口，共涉7個戶口。
亦包括禁制夏的兩個物業及銀行戶口
就夏海鈞方面，則分為兩類：首類為物業，涉及天后柏傲山一個複式單位，和三個車位；第二類為銀行戶口，共涉5個戶口。
入稟狀亦透露，夏於早前已和興迅集團創辦人及董事總經理張益麟簽訂買賣合約，以8200萬元把柏傲山的物業賣給張。原告指，夏海鈞可以繼續該交易，而賣樓的收益扣除向銀行償還按揭後，夏則不可再處置。
需書面通知5萬元以上資產
原告亦要求，兩被告需就手上價值5萬元或以上的資產，以書面通知原告，包括資產的價值、地點等。
丁玉梅等3月已被加入為被告
原告中國恒大集團本年3月已曾入稟控告許家印、夏海鈞和潘大榮，其後加入丁玉梅和三間公司為被告，即現時共7名被告。
指被告違反責任並作失實陳述
原告指被告在管理恒大集團和其子公司期間，涉及違反責任、失實陳述等，就相關損失向被告追討，包括他們準備和批准該些公司於2017年底的財務報表、2018年6月的財務資料等。
案件編號：HCA55、HCMP1080、/2024