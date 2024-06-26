許家印被指欠債53億元 債主要求出售許於柯士甸道物業抵債
撰文：劉安琪
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中國恒大集團被指欠債2.5萬億元，今年初被高院頒令清盤，恒大創辦人許家印，早前被高院頒令，須向和信恒聚投資控股中心，償還人民幣逾53億元債項，否則須要依據押記令出售其名下物業。和信恒聚今（26日）入稟高院，要求許交吉其位於尖沙咀柯士甸道於祥景樓一單位，並在法庭指示下，出售該物業以償還部份債項。
原告為和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥），被告為許家印。
入稟狀指，高等法院早前就一宗建築及仲裁案件，命令被告須在限期內向原告償還人民幣約53.18億元及9100元押記令申請費用。否則，被告擁有的尖沙咀柯士甸道144號祥景樓6樓A室物業須依照押記令被押記。
原告現要求法庭頒令，被告須立即交出該空置物業予原告管有，並在法庭指示下出售，或由原告委任適當的房地產代理或拍賣人作私下交易或公開拍賣。而該單位一經售出，被告須簽署轉讓契約，將該物業或被告在其中的權益轉讓其買方名下。若被告違反命令，法庭剛可委任合適人士代表被告簽訂轉讓契約等，該物業的按揭淨銷售收益餘額應支付予原告作部份償還。
案件編號：HCMP 1084/ 2024
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