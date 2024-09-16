舒適堡停業｜消委會：1長者投訴個案涉款156萬　籲業界自設冷靜期

連鎖健身美容集團舒適堡本月6日宣布全線暫時結業。消委會表示，截至今（16日）上午9時共收到4,064宗投訴，涉款共1.35億元，當中3宗涉款超過100萬元。消委會總幹事黃鳳嫺呼籲業界自發設冷靜期，又建議舒適堡會員無需急於轉會至Healthy。



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累計收4064宗投訴 有3宗投訴各涉逾100萬元

截至上午9時，消委會共接獲4,064宗有關舒適堡的投訴，涉款共1.35億元。投訴個案中，共有3宗涉款超過100萬元，每宗個案涉及的平均金額約3.3萬元。另外，65歲以上人士的投訴個案為212宗，最高涉款達156萬元。

冷靜期立法需時 故建議業界自發先設冷靜期

對於昨（15日）在電台節目上呼籲商戶自願設立冷靜期，黃鳳嫺補充，政府在2019年時已採納消委會的建議在美容及健身行業設立不少於7天的冷靜期，保障金額為不少於3,000元的交易個案，惟立法不幸遇到疫情而被擱置。

黃鳳嫺指，建議業界自發設立冷靜期的原因是由於立法需時，要重新研究冷靜期是否需要修訂，亦需與不同持份者溝通；而業界主動提供冷靜期予消費者是最快方法，能提升他們的信心。

消委會總幹事黃鳳嫺建議業界自發設立冷靜期。(梁鵬威攝）

黃鳳嫺：舒適堡會員需急於轉會Healthy

黃鳳嫺續指，暫未有收到消費者對新品牌Healthy的投訴。但她呼籲舒適堡會員毋需急於轉會，指：「請不要急，其實佢冇一個時限要你轉嘅，我地會睇返佢嗰張表格嗰啲條文係幾唔清晰下嘅，裏面話係申請取代服務嘅同意書，但裏面亦有提及唔係一個邀約，係冇向會員提供商戶剩餘服務嘅義務」她擔心，若消費者現時申請轉會會影響日後索償權益。