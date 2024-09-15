舒適堡｜孫玉菡指670人求助勞工處　僱主簽無力償還書可啟動破欠

舒適堡早前宣布「暫時全線結業」後，勞工及福利局局長孫玉菡今日（15日）指，勞工處目前收到約670名舒適堡員工求助，主要追討欠薪及遣散費，他指破產欠薪保障基金可墊支款項，就程序而言，如舒適堡僱主可簽一張無力償還書，可加快流程。



近日有地盤爆發外勞權益問題，孫玉菡稱保障的機制清晰，包括當局已規定出糧方法，僱主須直接過數到外勞的銀行戶口，就有部份外勞指其提款卡被人取去使用，則是犯法的行為，現時已有專責小組跟進，會就這種犯法行為作追究。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（15日）出席活動後指，勞工處目前收到約670名舒適堡的員工求助，主要追討欠薪及遣散費，又指破產欠薪保障基金可墊支這些款項。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞福局局長孫玉菡出席活動後表示，勞工處目前收到約670名舒適堡的員工求助，主要追討欠薪及遣散費。他指，員工可透過申請破欠基金取回這些款項，就程序而言，如舒適堡僱主可簽一張無力償還書，可加快流程，如僱主不願意簽，則要先經勞審處、法庭處理，僱員最終也可取回這些款項，「係時間長短問題。」

提醒舒適堡員工過檔簽約細閱詳情

他又提醒，如舒適堡員工考慮加入灣仔新開的公司，需要與新僱主簽訂新合約，在簽署前要清楚細閱當中的詳情及要求，也需要向清楚新公司查詢，會如何處理其與前僱主之間的欠薪及遣散費問題。

舒適堡宣布結業後，警方9月11日拘捕兩名董事後，同日下午舒適堡灣仔店已開始裝修。（香港01記者攝）

舒適堡9月6日宣布暫時結業，灣仔分店易名Healthy重開。（盧翊銘攝）

就外勞影響本地工人就業的問題，孫玉菡重申機制上已保障本地工人優先就業。（資料圖片）

外勞指提款卡被取去使用 孫玉菡：是犯法行為

就外勞影響本地工人就業的問題，孫玉菡重申機制上已保障本地工人優先就業，僱主在申請輸入外勞時，要先進行四星期公開招聘，其所用薪金須為工資中位數，唯有在聘請不到足夠本地工人時，僱主才可獲批准輸入外勞。

至於近日有工會稱有建造業外勞遭欠薪、徵收多類費用，孫玉菡稱保障外勞權益的機制清晰，包括當局已規定出糧方法，僱主須直接過數到外勞的銀行戶口。他提到，有部份外勞指其提款卡被人取去使用，這種是犯法的行為，現時已有專責小組跟進，會就這種犯法行為作追究。