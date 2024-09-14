舒適堡｜工聯會接逾百員工申索涉1500萬　籲市民勿與Healthy簽約

舒適堡PHYSICAL連鎖健身中心上周宣布「暫時結業」，灣仔分店改以品牌Healthy於周四（12日）重開。工聯會今日（14日）公布，目前已處理涉及員工被欠薪的申訴逾100宗，金額超過1,500萬元。立法會議員鄧家彪在記者會中直言，Healthy在毫無利益下主動接收舒適堡的原有客戶，難免令人聯想為「皇親國戚」，因此促請當局盡快披露這個品牌的營運背景等資料。



鄧家彪並懷疑當中的運作是否有蹊蹺，提醒市民千萬不要簽署有關承諾付款的文件，必須待Healthy的背景確實，才再作決定，他說：「如果係有關係嘅，點解會容許舒適堡冇錢出糧，但竟然有新公司出嚟再交到租喎，咁啲錢去咗邊呢？係咪不當挪移呢？」



2024年9月14日，工聯會召開記者會講解跟進舒適堡結業事件。（歐陽德浩攝）

工聯會料舒適堡結業為近年最大型的勞資糾紛個案

工聯會今午召開記者會講解跟進舒適堡結業事件。工聯會理事長、立法會議員黃國表示，各單位共接獲及轉介逾400宗個案，求助人包括健身教練、美容師及後勤人員等。當中經工會處理的申索有逾100宗，金額超過1,500萬元，涉及8月份欠薪、遣散費、代通知金等，估計舒適堡結業是近年最大型的勞資糾紛個案。

▼9月13日 大批舒適堡會員到改名「HEALTHY」灣仔分店查詢轉會▼



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以新品牌Healthy重開 鄧家彪︰難免令人聯想「皇親國戚」

不過，隨着結業事件的發展，舒適堡灣仔分店周四（12日）以品牌Healthy重開，聲稱可為原有客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容服務，惟會員必須先簽署一份「申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書」。由於其背景不明，目前網民及健身界等眾說紛紜。

工聯會理事長、立法會議員鄧家彪指出，若Healthy背後為舒適堡的新投資者或新股東，則要承擔740名僱員的欠薪，以及接手最少3萬名顧客購買的服務。反之，若Healthy只與灣仔分店的業主傾談新租約，與舒適堡沒有任何關係，卻以商業宣傳手法接收舒適堡的舊客，難免令人聯想是「皇親國戚」。

Healthy背景不明 促當局盡早披露營運資料

惟時至今日，Healthy仍發出聲明澄清關係，背景惹人懷疑。鄧家彪不解在毫無商業利益的情況下，Healthy為何向舒適堡原有客戶提供同意書，批評此舉為不當及不智，他說：「Healthy從來冇走過出嚟講佢係邊個！係邊個我哋都唔知。」

鄧家彪又指，政府多個執法部門已成立跨部門專責小組，促請當局盡早披露Healthy的營運及背景資料，並要釐清當中的運作是否涉及刑事成份，鄧家彪稱：「如果係有關係嘅，點解會容許舒適堡冇錢出糧，但竟然有新公司出嚟再交到租喎，咁啲錢去咗邊呢？係咪不當挪移呢？」

籲市民不要簽署任何承諾付款的文件

工聯會並關注私隱問題，鄧家彪認為若兩間公司無任何關係，Heathly不可能持有舒適堡的客戶名冊，因此已就相關問題去信私隱專員公署查詢。他並提醒市民，若透過信用卡購買舒適堡的服務，應盡快向發卡銀行申請退款。

至於原有客戶應否「轉會」至Heathly，鄧家彪建議持觀望態度，但不要簽署任何承諾付款的文件，必須確實Healthy的營運資料，了解清楚其背景，才決定是否選用其服務。

2024年9月8日，舒適堡灣仔京城大廈的分店仍重門深鎖。（資料圖片／廖雁雄攝）

工聯會邀勞工處及積金局代表下周舉行諮詢大會

此外，工聯會權益委員會及相關工會，將於下周一（16日）舉行「舒適堡員工諮詢大會」，並邀請勞工處及積金局代表主席，呼籲受影響僱員抽空前來。屆時將協助填寫申索文件、詳細講解申索程序及事件進度。

黃國並促請政府檢討及完善法規，提出5項建議，包括以下內容︰

1. 促請盡早制定重大勞資糾紛預警機制，一旦具有規模的企業或機構，一旦不準時發放薪金或拖欠強積金供款，需及時跟進；



2. 呼籲公司負責人盡快現身說法，支付欠薪及所有解僱補償，若無力發放薪金，應簽署無力付款聲明書，讓受影響僱員申請破欠；



3. 呼籲受影響僱員盡快向工會、工聯會地區服務處及區議員求助；



4. 要求執法部門詳細調查事件，若涉及違法應循刑事罪行檢控僱主；



5. 正視預繳式消費問題，設冷靜期及會籍年期上限，加強消費者保障。

