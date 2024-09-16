中秋節舞火龍｜經典火龍與LED小龍打龍餅　大坑歡呼聲高漲

大坑舞火龍一連三晚舉行，由今晚追月夜（16日）開始，表演範圍由港島大坑浣紗街伸延至銅鑼灣道。除了百年經典火龍亮相，還有約百名小朋友合力舞動約一萬顆LED燈點亮的小火龍。



晚上約7時，舞火龍的起點浣紗街已有數百市民及遊客在街道兩旁等侯。有遊客表示，是在小紅書見到介紹而來，又表示未看過舞火龍，十分期待。



傳統火龍全長67米、由300人舞動，今年大坑舞火龍加入創新元素，約百名小朋友合力舞動以約一萬顆LED燈點亮的小火龍，跟百年經典火龍同場亮相。盛會也加入多項動感十足的表演，如花式跳繩、螢光雙節棍等。今年的表演範圍由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區，讓更多觀眾可現場感受火龍魅力。

今年的表演範圍，由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區。（旅發局提供）

舞LED小火龍兒童：感覺「好威」

約百名小朋友合力舞動約一萬顆LED燈點亮的小火龍，為一連三晩舞火龍揭開序幕。有小火龍隊員表示，學了一年舞火龍，父親亦是火龍隊成員，感覺「好威」。現場除了本地居民及內地遊客，也有來自日本、馬來西亞、澳洲及烏克蘭等地的的外國旅客。

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大火龍「打龍餅」寓意團團圓圓

全長插滿點然香枝的傳統大火龍約8時半進場，全場氣氛高漲，火龍在大坑馬路上按傳統「打龍餅」,寓意團團圓圓。其後小火龍也再度出現，繞着大火龍轉。

晚上約7時，舞火龍的起點浣紗街已有數百市民及遊客在街道兩旁等侯。(林遠航攝）

三晚的大坑舞火龍除了可以現場看，維園也有現場直播。想打卡的話，亦可到旅發局在舞火龍盛會期間於大坑一帶加設的節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及LED發光中秋花牌等。在摩頓臺臨時公園附近，還有直徑四米的巨型明月發光裝置。除了裝置，還有兩架已換上火龍主題新裝的發光電車，穿梭港島各處。

▼2023年中秋大坑舞火龍▼



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明日中秋正日（17日），舞火龍表演將於約10時30分移師至維多利亞公園舉行；灣仔海濱則首次舉行中秋主題無人機表演，屆時維港上空將出現玉兔、火龍、兔子燈籠、伴大眾共度佳節。