大坑舞火龍2025｜300人舞動！中秋免費入場　時間地點一文看

大坑舞火龍2025｜每年中秋，除了吃月餅、賞月，香港最具代表性的民俗活動——大坑舞火龍絕對不容錯過！大坑坊眾福利會宣佈，今年活動將於10月5日起連續3日舉行，長達67米的火龍由近300人舞動，穿梭於銅鑼灣大坑街巷，鑼鼓喧天、火光飛舞！活動免費開放，即睇下文了解詳情！



一年一度的大坑舞火龍其實是因為一場瘟疫而舉行至今，歷史悠久！（大坑夜龍網站）

大坑舞火龍起源

大坑舞火龍愈百多年歷史，大坑本來是一條客家村，相傳於1880年時候大坑發生瘟疫，為消災滅瘟，村民手紮一條龍，在上面插滿香枝，然後就在中秋前後，即是農曆八月十四、十五、十六三個晚上，舞動火龍繞村遊行，以保大坑村民健康平安。

其後習俗並沒有隨時間及社區的變化而停止，一直傳承至今，每年近農曆七月時分，大坑坊眾福利會便開始接受坊眾報名參加舞火龍活動，參加者事前要接受舞火龍的培訓，這項傳統更於2011年列入為國家級非物質文化遺產。

大坑舞火龍2025｜時間、地點

每年中秋節，由近300人引領全長67米的火龍，都會伴隨一片鑼鼓聲，穿梭大坑的大街小巷，吸引大批市民和遊客一同觀賞。大坑坊眾福利會已率先公佈2025年的舉辦日期及時間，舞火龍將於10月5日至7日一連三日，於晚上約7時至10時半，由銅鑼灣大坑浣紗街舞動至銅鑼灣道。

大坑舞火龍

舉辦日期：10月5日至7日

時間：晚上約7時至10時半

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

交通：港鐵天后站A1出口步行約10分鐘

費用：免費



