舒適堡｜消委會：投訴數字僅次雷曼事件排史上第二　涉款金額第一

連鎖健身美容集團舒適堡本月6周突然宣布暫時結業，消委會總幹事黃鳳嫺表示，截至昨日（16日）共接獲4,191宗投訴，涉款達1.93億元，投訴訴字僅次於2008年雷曼兄弟事件，排歷史第二名，由於消委會暫未備存雷曼事件涉額紀錄，今次舒適堡事件涉及金額則是有紀錄以來最高。



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消委會總幹事黃鳳嫺今早（17日）在港台《千禧年代》上指，截至昨日，消委會共接獲4,191宗投訴，總涉款達1.93億元，平均每宗涉3.3萬元，最低一宗99元，最高則涉181萬元。

黃表示，舒適堡相關投訴數字僅次於過萬宗的雷曼兄弟事件，列消委會史上第二名，第三名則為超群餅店餅券事件，第四則為租碟店金獅影視會事件，即二至四名均屬預繳式消費。

消委會總幹事黃鳳嫺。(梁鵬威攝）

她表示，由於未能找到雷曼涉及金額，而超群及金獅交易金額相對較低，故今次舒適堡是消委會有紀錄以來最高涉額事件，同時也是預繳式消費類別中，涉及最高金額及最多投訴事件。

黃續稱，涉及預繳式消費投訴中，大部份與美容或健身有關，該類服務及會籍涉額較大，故消委會同意政府可針對相關行業立法，設冷靜期等。

至於舒適堡灣仔分店改以品牌Healthy營運，她建議消費者應「睇定啲」，因其資訊及申請書太不清晰，有機會影響日後追討權益。