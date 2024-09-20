用緊嘅「防脫髮洗頭水」都仲有甩髮？試咁多都係無效有原因！

現代人工作壓力大，提早落髮、掉髮亦愈來愈常見。為此，許多人都會花費大量金錢，去購買市面上的防脫產品。雖然坊間有不少標榜有防脫成分的洗頭水，但使用完後成效並不顯著，反而頭髮愈洗愈甩得多？關鍵在於使用的洗頭水成分的營養分子大與小，營養分子不夠細，無法進入毛囊深處，亦不能有效帶走污垢、油脂，為毛囊提供足夠營養，到底同時洗髮生髮有無辦法？



洗得夠「細」夠「深」 先可以深入毛囊

人體的毛囊其實十分細小，而普通的防脫產品因為營養分子太大，在使用後，產品的營養成分只能停留到頭皮表面，營養無法深入毛嚢被完全吸收，即使用上再名貴的藥材、成分都只是浪費，無法發揮最大效用，想「活髮再生」更加是遙遙無期。

除此之外，頭髮亦會隨著年齡愈漸稀疏，甚至脫落，皆因頭髮毛囊開始退化或死亡，毛囊吸收營養不足，新陳代謝減慢，導致頭髮難以生長，髮量亦會隨之減少，造成頭頂稀疏。所謂的生髮養髮，其實毛囊正是關鍵，正如植物需要肥沃的土壤才能茁壯成長，毛囊不健康，頭髮自然長不好，易掉落！防脫產品之所以能夠防脫髮，分子要夠細先能夠洗得夠「細」夠「深」，毛嚢充分吸收好防脫成分，讓防脫產品發揮最高效用！

防脫成分洗頭水營養分子不夠細無法進入毛囊，只會無補於事。（圖片：Shutterstock）

邊洗邊滲入 深深洗 深深生

「維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露」又名「納米深深洗」有別於市場上同類型的防脫產品，使用納米技術將五大育髮成分：制首烏、女貞子、墨旱蓮、人參根、咖啡因轉化為超微細納米分子，細毛囊370倍*，快速滲透頭皮真皮層，清除毛囊污垢、油脂，同時打通毛囊營養通道，導入生髮營養。正因為分子夠細，才達至「深深洗」，再「深深生」，洗髮生髮一支就搞掂！

3大實證 100%真實用家8星期頭髮變濃密²

用家同時使用維新烏絲納米激活生髮精華及維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露產品測試4周後，超過90% 用家實證頭髮濃密度增加¹，髮量明顯改善，有效生髮；測試8周後，高達95%用家認同產品有效減少掉髮、激活頭髮再生³，令髮量增加。

至於使用維新烏絲納米激活生髮精華及維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露，再加上服用維新烏絲素測試8周² ，達100%用家實證頭髮變濃密！調查實證，效果了然，最為可信！

原本稀疏的頭頂在使用「維新烏絲納米系列」後，頭髮明顯變得濃密。

「維新烏絲納米系列」相輔相乘 激增髮量

「納米深深洗」將蘊含天然中草藥配方的天然珍貴成分，激活毛囊髮根，提升活髮成效。在每次洗頭時，配上2分鐘頭部按摩，邊按邊滲入營養，而且用後不留味；頭髮不乾旱；吹頭梳頭都不會打結，洗髮生髮一支就搞掂，懶人必備！

「納米深深洗」(維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露)

「納米深深噴」比頭髮毛囊足足細2,366倍*！每天使用，噴重點脫髮位置，能更深層激活頭髮生長，深入毛囊底層，倍大生髮效能。

「納米深深噴」(維新烏絲納米激活生髮精華)

維新烏絲納米系列兩者同時使用，高效吸收活髮營養，速速生成濃密頭髮，特別適合頭油過盛、想預防脫髮、脫髮量多的人士。

📍銷售點：維特健靈專門店及網店、萬寧

維新烏絲「納米深深洗」購買鏈結：

維特健靈網店: https://go.vitagreen.com/3AKwwBm

萬寧網店: https://bit.ly/3T8G7Iw

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*毛囊與維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露的精華分子的大小比較

¹ 根據 NuanceTree Ltd. 2024年度維新烏絲納米激活生髮精華及維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告，測試用家同時使用精華及洗髮水產品4周後測試結果。

² 根據 NuanceTree Ltd. 2024年度 維新烏絲納米激活生髮精華, 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 及 維新烏絲素 試用 調查報告，測試用家同時使用精華,洗髮水及膠囊產品8周後測試結果

³ 根據 NuanceTree Ltd. 2024年度 維新烏絲納米激活生髮精華 及 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 試用調查報告，測試 用家同時使用精華及洗髮水產品8周後測試結果