最熱中秋節35.7度創今年氣溫新高　熱帶氣旋料移向海南島至越南

天文台今早（中秋節，17日）指預料位於南海中部的低壓區會發展成熱帶氣旋，在未來兩三日向偏西方向移動，大致移向海南島至越南中北部一帶，天文台沒有再提及「但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數」。日本、韓國及台灣的官方氣象機構所發表的預測移動路徑圖，均料該低壓系統在進入南海中北部後，大致向西移向越南中部，在香港以南600公里外橫3過，對港威脅不大。



天文台今日近中午在尖沙咀總部錄得攝氏33.8度，打破2023年最熱中秋節（33.7度）紀錄，為1884年有紀錄以來最熱中秋節，下午約13:45升至35.5度，創今年新高，在約14:30更升至35.7度。天文台料下午部分時間有陽光及酷熱，今晚外出賞月要留意，預測漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



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9月17日中秋節中午後，天文台尖沙咀總部在約14:30分錄得攝氏35.7度，創1884年有紀錄以來最熱中秋節。（天文台圖片)

9月17日中秋節天文台總部氣溫變化。(天文台圖片）

天文台不再提及東北季候風影響南海熱帶氣旋路徑

不少人關心究竟中秋過後會否打風，天文台今早11時半前原預報中，指「位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，在今明兩日向偏西方向移動，大致移向海南島一帶。但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數，而廣東沿岸風勢在本周中後期會稍為增強。」

不過在11時半的預報中，則作出較明確預測，指「預料位於南海中部的低壓區會發展成熱帶氣旋，在未來兩三日向偏西方向移動，大致移向海南島至越南中北部一帶」，刪掉「但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數」。日本、韓國及台灣的官方氣象機構所發表的預測移動路徑圖，也料該熱帶氣旋只會在香港以南約600公里外擦過。

周三及周四離岸及高地風力間中達強風級

天文台指受東北季候風影響，華南沿岸未來一兩日風勢頗大，有一兩陣驟雨。九天天氣預報中，可見預測周三及周四（18及19日）離岸及高地間中吹6級東至東北風，即強風，屬3號風球風力，料天文台或發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。預料東北季候風在周末稍為緩和，而另一股東北季候風會在星期日（22日）抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。

至於另外兩個熱帶氣旋，天文台表示，在正午12時，熱帶風暴普拉桑集結在沖繩島之東南偏東約1,430公里，預料向西北移動，時速約46公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島一帶。 吹襲過上海的熱帶風暴貝碧嘉集結在南京之西北偏西約240公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移入華東內陸並逐漸消散。

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中秋節晚料有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

今日中秋節，中午天文台總部氣溫已升穿33度，中午前最高33.8度，打破去年中秋節錄得的33.7度有紀錄以來最熱中秋節紀錄。中午後氣溫持續上升，在12:40分錄得攝氏34度，13:30分升至34.7度，約13:45分高至35.5度。

天文台預測下午部分時間有陽光及酷熱，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩東北風，今晚轉吹偏東風，離岸風勢清勁。

天文台9月17日上午11時半更新九天天氣預報，預測中秋過後天氣轉差。（天文台圖片)

周三（18日）追月夜，天文台料初時大致多雲，有一兩陣驟雨，日間漸轉天晴及酷熱，氣溫介乎27至33度；吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。

一道廣闊低壓槽會為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，天文台料周五（20日）起主要下雨，下周日（22日）二十四節氣「秋分」，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。