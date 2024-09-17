旅發局中秋節無人機表演搶先睇　預演見玉兔熊貓賞月　周末另3場

愈來愈多無人機表演，由今晚中秋節（17日）至下周日（22日）至少有四場。首場是由旅遊發展局在今晚8時於灣仔灣仔海濱上演，千架無人機躍現維港夜空，砌出玉兔、月餅、紅燈籠、紙紮兔仔燈籠、火龍、熊貓賞月等圖案。該局在周日（15日）的預演，吸引攝影愛好者搶先拍攝，以大紅燈籠高高掛維港上空圖案最搶眼，玉兔與熊貓一同賞月最特別。



周六（21日）晚有兩場，分別由嗇色園在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演，千隻無人機將在維港上空砌出黃大仙像；另一為大埔地區組織所辦的「國慶大埔X奶龍無人機表演」，有內地受歡迎的奶龍圖案。東區各界協會等組織則在周日（22日）在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」，需憑票入場。



▼9月15日 旅發局中秋節無人機表演預演▼



+ 4

▼9月15日 旅發局中秋節無人機表演預演▼



+ 14

1.旅發局中秋節無人機表演

日期：9月17日中秋節（今晚）

時間：晚上8:00（全長約10分鐘）

表演地點：灣仔海濱

預演見大紅燈籠高高掛維港上空

旅發局今晚在灣仔海濱舉行中秋節無人機表演，上千架無人機將點亮灣仔夜空，交織出多幅中秋意境的動態畫面，包括玉兔、傳統紙燈籠，更會幻化成火龍翱翔天際，全長約10分鐘。

根據周日晚攝影愛好者所拍攝的預演相片，可見無人機砌出玉兔伴月餅、玉兔喝茶、大紅燈籠高高掛維港上空、傳統紙紮兔仔燈籠、大坑火龍翱翔天際、玉兔與熊貓一同賞月圖案，最後以砌出「中秋快樂」向市民祝福結束。

旅發局中秋節無人機表演最坐觀賞位置為灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，設置音響系統。（旅發局圖片)

旅發局：九龍半島未能欣賞是次表演

旅發局指最佳觀賞位置為灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，會設置音響系統。不過部份灣仔海濱場地因受視角影響，未能清晰欣賞無人機表演，對岸九龍半島亦未能欣賞是次表演。

有興趣市民可由港鐵會展站A3出口經行人天橋步行約5分鐘，或從尖沙咀碼頭乘搭天星小輪，前往灣仔海濱。局方提醒，警方會於現場實施人流管理措施，留意警方最新消息，並遵從現場警務人員指示；無人機表演受天氣狀況所影響，請密切留意旅發局就表演提供的最新資訊。

天文台預測今日下午部分時間有陽光及酷熱，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩東北風，今晚轉吹偏東風，離岸風勢清勁。

天文台9月17日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台圖片)

2.嗇色園「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演

日期：9月21日星期六

時間：晚上8:30

表演地點：灣仔海濱

無人機會砌出黃大仙像

市民將有機會在維港向着「有求必應」黃大仙像許願。嗇色園會在本周六晚上在灣仔海濱上空舉行無人機匯演，將出動多達2,000架，焦點是無人機會砌出黃大仙像圖案。黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長日前指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空；嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納23萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。

9月有至少四場無人機表演。嗇色園在9月21日晚上在灣仔海濱舉行「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演。

3．林村河海陸空巡遊匯演——「空」國慶大埔X奶龍無人機表演

日期：9月21日星期六

時間：晚上8:00至8:15

表演地點：大埔林村河上空（近寶湖道小型足球場外）

「奶龍」有如出現在大廈間

大埔地區組織周六晚也會在林村河舉行匯演，聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」舉行無人機表演，500架無人機將在大埔林村河上空拼出有大埔特色的3D圖案，日前也有舉行預演，可見巨型奶龍有如出現在大廈間。

9月有至少四場無人機表演。大埔地區組織在9月21日晚舉行林村河海陸空巡遊匯演——「空」國慶大埔X奶龍無人機表演。

４．祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演

日期：9月22日星期日

時間：晚上7:00

表演地點：小西灣運動場（須已領入場門票）

9月有至少四場無人機表演。東區各界協會等組織，在9月22日晚上在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」。

有大熊貓造型

東區區議會在下周日（22日）在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」。屆時有1200架無人機升空作多種造型圖案，包括「飛龍在天，祥龍獻瑞」圖案，展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓造型及東區吉祥物「東東」等。