乙型鏈球菌淡水魚｜專家籲勿徒手觸摸海鮮 有倒刺或傷口應先包紮
撰文：何瑞芬
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本港近月累計錄得40宗侵入性乙型鏈球菌入院個案，全部非從事魚販及漁業養殖工作，大部份個案曾接觸淡水魚。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，全球暖化、海水溫度上升造就有利條件讓該類細菌繁殖。他指，該類細菌致病性高，衞生當局須多抽查魚場等環境樣本，又呼籲市民買魚時切勿徒手接觸魚類或水，若要接觸應戴手套，也要包紮好傷口。
侵入性乙型鏈球菌個案ST283可致敗血症及腦膜炎等
香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，侵入性乙型鏈球菌個案ST283有多個特點，首先可導致嚴重感染，例如敗血症、關節感染、腦膜炎及肺炎等，患者感染初期與一般感染相似，只會發燒及打冷震，但會導致關節病症及紅腫熱痛等。
他稱，若未能及時處理感染，或使用適當的抗生素，有機會情況惡化，導致血壓偏低、脈絡偏快，並開始出現嚴重情況。
曾指出，據文獻記載，感染該類細菌主要是進食未煮食淡水魚為主，或有處理淡水魚的暴露史等，即皮膚表面有傷並接觸到受感染水或魚。
對於40宗感染者均非魚販，他稱相信魚販本身有保護衣或手套，無表面傷口也未必會受感染，反而一般市民在烹調過程中未將淡水魚煮熟，也可導致該感染，尤其長者及長期病等人士最受影響。
倡衞生當局抽查魚類養殖場等相關環境樣本
他說全球暖化、海水溫度上升等，造就有利條件比該類細菌繁殖，突顯其對惡劣環境的適應性，而這類細菌致病性相對較高，建議衞生當局應抽查魚類養殖場等相關環境樣本，並及早知悉入口活海鮮、尤其淡水魚有無受感染。
不要徒手觸碰活海鮮 包括養魚的水
至於買魚市民，曾祈殷提醒不要徒手觸碰活海鮮，包括市場上的水，若有接觸的必要，應先戴手套，假如指甲有倒刺或有其他外露傷口，也應包紮好才近距離接觸；倘有相關病徵應及早求醫，並詳細告之醫生相關接觸經過。
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