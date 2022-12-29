乙型鏈球菌｜政府研究︰港20%孕婦帶菌　普及篩查成功降嬰兒感染

醫管局與衞生署近日公布乙型鏈球菌的相關研究，發現本港約有20%孕婦帶菌，胎兒一旦受感染，輕則器官出現問題，重則可引致死亡。當局自2012年本港推行乙型鏈球菌拭子普及篩查，若發現孕婦帶菌，她們分娩時將接受靜脈抗生素注射，這安排成功令胎兒的早發性病發率，從每1,000名的1.03名，減至現時的0.26名，跌幅達75%，證明確有成效。



孕婦分娩時可傳染胎兒致早發性感染

乙型鏈球菌俗稱B鏈，去年10月本港曾爆發感染，40天內曾累計出現79宗個案。B鏈是最常見引致新生兒嚴重早期感染的病菌，引起的嚴重發病和死亡率約5至10%，常見寄居在人類腸道、泌尿和生殖系統。目前約有20%孕婦的陰道或直腸拭子樣本帶有該菌，若在孕婦懷孕後期，可能在分娩時，經產道將細菌傳給胎兒，釀成早發性感染。

嬰兒受感染可引發肺炎腦膜炎 甚至死亡

B鏈對新生兒的危害不能忽視，雖然早期感染率僅0.1%，但一旦受到感染，同時孕婦沒有接受預防措施，雖然極少機率引致死亡，但出生後呼吸系統、腸道、腎臟或會受影響，甚至引發肺炎、血液感染及腦膜炎，甚至需注射強心針，康復後餘生將受後遺症困擾。

2012年起邀請所有孕婦參與普及篩查

香港在2012年前，只經臨床風險評估，篩選感染機會較高的孕婦；在2012年後，所有在公立產科產檢的孕婦，在懷孕35至37周時，均被邀請參與普及篩查。若發現為陽性，帶菌孕婦在分娩時將接受靜脈抗生素注射，以保護胎兒健康。

普及篩查推行後每千名嬰兒僅0.26名受感染

醫管局與衞生署近年共同聯手研究新生兒發病率，經比較普及篩查前後的數據，發現自普及篩查開始後，新生兒早發性整體發病率明顯下降，從每1,000名共有1.03名活產嬰兒，減至0.26名，下降75%。

醫生︰乙型鏈球菌非性病 勿自行服用抗生素

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌總結研究指，普及篩查以及為帶菌孕婦在分娩時處方抗生素，確實可有效減少新生兒感染；而且證據顯示，普及篩查推行後，早發性及晚發性病發率，包括B鏈、大腸桿菌及其他感染的病發率並沒有上升。他亦提醒孕婦，在接受普及篩查前，切勿自行服用抗生素，並澄清B鏈並非性病。

▼2021年本港爆發乙型鏈球菌感染▼



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未來研究進一步減低感染率

醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，由於本港約有九成多孕婦願意接受普及篩查，認為不需要改為強制，又指未來目標將研究該0.26/1000的感染病例，以找出進一步減低感染率的方法，並考慮是否需要調整篩查的時間。

該研究已發表在英國婦科期刊，獲頒發香港醫學專科學院最佳年青院士原創研究金獎。