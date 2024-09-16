侵入性乙型鏈球菌｜增至40人感染　3人嚴重2人死　八成接觸淡水魚

衞生署衞生防護中心今晚（16日）公布，再確認13宗近期入院的侵入性乙型鏈球菌個案屬ST283，年齡介乎35至94歲，累計增至40宗；當中三人情況嚴重，另外兩名有長期病患人士已去世。40名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作。



中心的流行病學調查顯示，近八成、31宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，6宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚（並非淡水魚魚生），另外三宗個案的詳細接觸史有待調查。



新增13名患者 8人出現敗血症、5人有關節膿腫

衞生防護中心表示，一直聯同醫院管理局監測侵入性乙型鏈球菌的入院個案數字，自上周五（13日）公布侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283（簡稱ST283）感染個案情況後，今日中心經樣本化驗分析再確認13宗近期入院的侵入性乙型鏈球菌個案屬ST283。他們為七男六女，年齡介乎35至94歲；八人出現敗血症，五人有關節膿腫。

連同上周五公布的27宗ST283感染個案，是次群組涉及累計40名病人，分別居於全港18區，在8月8日至9月5日期間發病，當中30名病人本身有長期病患。醫管局資料顯示，40名病人當中，10人已出院，25名留院病人情況穩定，另三人情況嚴重，餘下兩名有長期病患人士已去世。

衛生署經調查發現，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部分個案吻合。（吳美松攝）

衞生署與漁護署到長沙灣副食品批發市場採樣化驗

病人分別居於全港各區，而相關淡水魚購自11個不同地區共23個街市，中心認為受影響的淡水魚可能涉及批發層面。署方上周五（13日）公布，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型，與部分個案吻合，已聯同漁農自然護理署到供應該魚檔的長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場，進行視察並採集環境樣本作化驗分析，樣本的化驗分析工作仍在進行，暫未發現批發市場的淡水魚有任何異常情況。

衞生防護中心聯同食物環境衞生署對超過200名相關從業員進行醫學監測，未發現任何從業員有出現病徵。食環署已加強相關街市的清潔消毒。

衞生署衞生防護中心已向醫生發信，呼籲他們提高對乙型鏈球菌感染個案的警覺。（資料圖片／鄭翠碧攝）

發信提醒發信提高對乙型鏈球菌感染個案警覺

衞生防護中心已向醫生發信，呼籲他們提高對乙型鏈球菌感染個案的警覺。中心稱各項調查及防控工作仍然繼續，包括密切監察入院個案、就病人的細菌樣本進行基因分析、化驗環境樣本、加強向從業員及公眾的健康教育，尤其是在處理傷口方面及食用淡水魚的相關教育工作。

漁護署會繼續留意供港淡水魚的健康情況，以確保淡水魚沒有出現異常情況及實施可行措施以減少細菌滋生。

發言人再次提醒市民，接觸或處理生的淡水魚時應戴上手套；如在接觸或處理淡水魚後出現傷口發炎或發燒等病徵，應立即求醫。同時市民應避免食用未徹底煮熟的淡水魚。