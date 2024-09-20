醫學物理學家確保輻射療程毫釐不差

撰文：01醫務所
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談到物理學，大家通常都會聯想到研究物質、能量和時空等自然科學的範疇，而醫學物理則是將物理學原理應用於醫學領域的一門專業。作為醫學物理學家，我們的職責範圍，主要圍繞在醫學上的輻射應用，工作範疇涉及輻射防護、放射治療、放射診斷和核子醫學等不同的專業領域，其中的放射治療，便是透過精準計算及監測輻射劑量，確保每一名病人都接受到安全又精確的治療。

撰文：港怡醫院醫學物理學家黃鵬偉

輻射安全是重中之重，醫療物理學家團隊會在醫院或醫療機構的設計、建造和運作等不同階段中，負責輻射防護的工作，例如事先評估潛在的輻射風險、計算所需的屏蔽量、設計防護措施、測量及監測輻射量，以及制定應急計畫並進行事故演習等，確保輻射能在安全的環境下被使用。

工欲善其事，必先利其器。對治療病人的放射儀器，其精準度自有相當嚴謹的要求，因為只要放射的劑量或位置稍有偏差，也可能對病人帶來嚴重的影響。我們會定期每年、每季、每月、每星期，甚至乎每天對各項儀器反覆進行不同程度的測試、檢查和校準，確保儀器合乎國際標準和本港相關的法規，並以最佳的狀態運作，務求令病人得到準確無誤的治療。

不單如此，在病人真正接受放射治療前，我們還會運用假體模型對治療計畫進行覆檢，確保輻射的劑量和治療儀器的運作，與原定規劃的治療方案一致。有需要時，我們亦會在病人治療的期間進行實時監察，如病人或儀器有突發情況出現，會迅速作出應變及支援，包括停止輻射、緊急維修或移除放射源等。

在病人真正接受治療前，我們會運用假體模型對儀器進行覆檢，確保輻射的劑量和治療儀器的運作，與原定規劃的治療方案一致。

除了確保治療的精準度之外，醫學物理學家亦會參與制訂放射治療的方案，尤其是牽涉高劑量的治療，例如以影像導向的近距離放射治療為例，事前需分析病人的掃描影像，與醫生商討治療方案的選項，之後會模擬治療的方案和評估方案的成效。另外，治療的方案亦會因應病人每天的狀況持續優化調整，以提升準確性。在治療的不同階段，通過與醫生、護士和放射治療師等醫護團隊的緊密合作，為病人提供精準而可靠的治療。

隨着科技發展日新月異，直線加速器提供越來越精準的放射治療，輔以近年越趨普及的適應性放射治療技術，治療團隊可根據當下病人的身體變化，在人工智能的協助下，快速勾畫出腫瘤和正常器官的形狀、大小和位置，並調整原本的治療計畫，改變多葉式準直儀的位置，構建出個人化的輻射屏障，以確保輻射線能精確地瞄準腫瘤，並同時保護腫瘤周邊的健康組織，進一步提高治療的準確性和安全性。

直線加速器輔以近年越趨普及的適應性放射治療技術，儀器可根據當下病人的身體變化，透過儀器內部的多葉式準直儀構建出個人化的輻射屏障。

此外，其他先進的治療方案也涵蓋核子醫學的放射治療，以治療前列腺癌和腸胃胰神經內分泌癌為例，近年較嶄新的Lu-177放射配體治療，同時包含了標靶藥物和放射性治療的特點，原理是將帶有靶向配體的放射源（Lu-177）注射到患者體內，由於配體會跟癌細胞表面上常有的受體高度結合，令放射源（Lu-177）緊緊地依附著癌細胞上，近距離下以高劑量的輻射殺滅癌細胞，精確而高效。

為確保輻射療程能毫釐不差，醫學物理學家必須要有獨立的批判思維，事事求真，對每個細節都抱有警覺性，務求令每個醫療程序都一絲不苟，為病人和同事的輻射安全做好把關。作為專業的醫療團隊，我們亦需要好學不倦，與時並進，在工餘時間不斷更新和提升專業知識，以緊貼發展一日千里的新科技，創新改善，造福病人。

「01醫務所」與港怡醫院合作，隔周五刊登由醫護人員撰寫的專欄《醫健怡情》。港怡醫院致力提供優質的醫療服務，同時本著全人關顧的理念，為病人帶來個人化的護理。港怡醫院作為私營教學醫院，亦一直為本港培育專業醫護人才作出貢獻。

醫護人員透過專欄分享醫學及健康資訊，讀者細心閱讀文章，增廣見聞之餘，亦能感受醫護維護民康的點滴。

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