北上買餸｜嚴打帶生肉入境　北上市民：拖車仔十個裏面九個都有帶

北上潮之下，不少市民北上買餸，甚至有人違法帶生肉、生蛋回港。食環署食安中心上周共發現68宗入境人士懷疑非法攜帶受規管食物到港的個案，其中三宗由檢疫偵緝犬偵察到。



今日（18日）為中秋節翌日，記者到香園圍口岸（蓮塘口岸）視察，發現不少市民一大早已北上買餸，約11時半，已有人拖着購物車滿載而歸，兩小時內有幾十人。有一早北上飲茶的常客表示，今日過關時留意到有人買餸，包括肉類，「嗰啲師奶拖車仔，十個裏面九個都有（買肉）」，惟未見有人被偵察到。



經常北上、前日才經蓮塘口岸返深圳的胡先生，今早再北上飲茶，打包了一大袋外賣回來。他說只會買熟食，不會買餸，因大熱天時會變壞，但平時見不少主婦買生肉，檔販「求其汆一汆水」灼熟表面。他指今日回來過關時亦見到，「嗰啲師奶拖車仔，十個裏面九個都有（買肉）」，又稱海關人員只是「睇一睇，面頭熟就過」，亦未見有檢疫偵緝犬偵察，認為是法律漏洞。

他續道，買生肉的人「大有人在啦，如果唔係上嚟為咗咩？」，因為真的便宜很多，例如一斤牛只需38元，香港要百幾元。不過他認為買生肉不衛生，「食落肚加嘛，返去食到入醫院咪弊！」

北上常客胡先生表示，今日過關仍見主婦買肉，「嗰啲師奶拖車仔，十個裏面九個都有（買肉）」。（李振邦攝）

北上市民稱曾參加內地團 見團友用酒店水煲灼肉方便過關

一個月北上一次的吳小姐表示，知道帶生肉違法，亦覺不衛生，因此只敢買熟食回港。她說以前參加內地團，曾見團友用酒店房間的水煲灼熟肉類，方便過關帶返港，令她不敢再用酒店的水煲，怕有細菌。不過她指自己也曾想買蛋回港，「初生蛋，細細隻，好鍾意」，因為香港未見有售，價錢亦與香港差不多，但因為怕被海關偵察到，不敢帶回港。

吳小姐表示想買「初生蛋」回港，但怕違法不敢。（李振邦攝）

上水街坊稱北上買餸方便 車程僅十多分鐘

住上水的楊小姐在近中午已買完餸回來，她表示乘巴士或開車都只是十多分鐘，因今日舉行派對，特意買了燒肉、鹹雞、鴨舌、西瓜等，共花四五百元。她指只會買可以過關的餸食及生果，「生帶唔到，會觸犯法例、坐監」。她又說，較多退休人士北上消費，見他們買生肉都會灼熟才帶回港，「可能喺內地有樓」，並不知道有「只汆一汆水」的情況。她指，會在石湖墟購買新鮮食材，對於帶生肉回港的人士，她認為「捉到咪捉到，捉唔到咪過咗關。我就唔會犯錯（法）。」

不少人一早北上購物及買餸，帶着空的手推車。（吳綽詩攝）

今日中午前後，已有不少人推着手推車或數個購物袋回港，有人表示一星期會北上一次買餸，但若干人被問到買了什麼，都匆匆離去。

根據《進出口條例》（第60章），每批次的進口肉類及家禽須向食環署申請進口許可證；根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），每批次的進口野味、肉類、家禽及蛋類，必須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書及／或食環署的進口准許，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。