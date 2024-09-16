北上買餸｜食環署嚴打帶生肉生蛋入境　7日揭68宗　偵緝犬捉到3人

北上潮下，港人除了北上吃喝玩樂，也有人不少人北上買餸，不過當局禁止攜帶未經煮熟的肉類或蛋類產品入境香港。食物環境衞生署食物安全中心表示，在過去一星期（9月9日至15日）的行動中，中心共發現68宗入境人士懷疑非法攜帶受規管食物到港的個案，均未能提供相關食物的衞生證明書。



當中三宗個案由檢疫偵緝犬偵察，經執法人員調查後，發現兩名入境人士的隨身行李載有生肉，其中一人的生肉以真空包裝，而餘下的一名入境人士的隨身行李則載有生蛋。署方表示，如有足夠證據，中心會向涉案人士提出檢控，調查仍然繼續。



食環署為打擊入境人士非法攜帶生肉、家禽及蛋類等受規管食物到港，檢疫偵緝犬於邊境管制站協助執法人員執勤。（政府新聞署圖片)

今年暫作出超過1400宗檢控 按年增一倍

食環署表示，中心會繼續與其他執法部門包括香港海關保持緊密聯繫和交換情報，在各個邊境管制站加強執法行動。截至昨日，中心今年就入境人士非法攜帶受規管食物到港共提出超過1,400宗檢控，較去年同期上升近一倍。

食環署為打擊入境人士非法攜帶生肉、家禽及蛋類等受規管食物到港，持續加強堵截和採取執法行動，中心人員在邊境管制站派發宣傳單張。（政府新聞署圖片)

違例最高可被罰款5萬元及監禁六6個月

食環署表示，根據《進出口條例》（第60章），每批次的進口肉類及家禽須向食環署申請進口許可證；根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），每批次的進口野味、肉類、家禽及蛋類，必須附有由來源地有關當局簽發的衞生證明書及／或食環署的進口准許，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

中心提醒市民切勿以身試法，在沒有認可的衞生證明書、食環署簽發的書面准許或進口許可證的情況下進口受規管食物。此外，中心亦會繼續加強在各口岸管制站的宣傳教育，並透過不同渠道（例如網頁、海報、宣傳單張、社交媒體等）提醒市民，跨境購買食物回港必須遵守相關香港法例。