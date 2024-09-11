內地食肆攻港｜綠茶餐廳兩大商場開店　推港店限定浙菜應對北上潮

在內地開超過420間店、主打新派浙菜的綠茶餐廳，近日進軍香港大展拳腳，首店位於銅鑼灣希慎廣場、已全線結業的原道頓堀御好燒專門店舖位。集團海外事業部總經理陶冶日前接受《香港01》的專訪時表示，為防水肚不服，集團特地邀請杭州米芝蓮大廚，設計限定或升級菜式，而同一道菜式的定價不超過內地兩倍。「因為大家一直在講，我去深圳吃更便宜，為什麼要來香港吃？我不希望給大家這種感覺。」



綠茶集團更是「人棄我取」，今年將於圍方再開面積4,000平方呎的分店。陶冶期望可為香港帶來漣漪效應，讓市場變得更有活力。「圍方的店是租約未到，可能因為自身經營問題，所以選擇放棄，然後我們再接過來。我覺得隨著市場競爭的放開，新陳代謝也是必然的過程。」



綠茶餐廳會安排穿上古裝女子在店內彈奏古箏。（盧翊銘攝）

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相信邊聽着樂隊演唱，邊享受啤酒小食，對港人而言並不算罕見，但是邊觀賞穿上古裝女子彈奏古箏，邊坐在江南小船品嚐蘇杭美食，感覺又是如何呢？在內地開逾420間門店、主打新派浙江菜的綠茶餐廳，於本月初成為「過江龍」，在希慎廣場開設首間內地以外分店，並將在今年內於圍方開設第二間分店，面積更高達4,000平方呎。

承租原道頓堀御好燒專門店舖位︰新陳代謝也是必然過程

綠茶餐廳位於希慎廣場的舖位，前身正是最近宣布全線結業的道頓堀御好燒專門店。陶冶表示，疫情結束後兩地恢復開關，港人掀起北上消費潮，確實對香港的租金帶來衝擊，適逢集團的品牌知名度較高，因此獲得多個商場提供租金等支持邀請落戶。

圍方的店是租約未到，可能因為自身經營問題，所以選擇放棄，然後我們再接過來。我覺得隨著市場競爭的放開，新陳代謝也是必然的過程。 綠茶集團海外事業部總經理陶冶

香港門店定位至更高檔次 設計限定及升級菜式

相比其他內地餐飲品牌「爭先恐後」去年起相繼來港大展拳腳，綠茶集團反而珊珊來遲，採取較保守的態度，先在深圳門店搜集港人的喜好，做好市場調查，以防出現水肚不服。最終綠茶集團將香港門店定位至更高檔次，強調中港兩地的不同。

陶冶表示，集團特地邀請杭州米芝蓮星級名廚俞斌擔任首席顧問，設計限定或升級菜式，包括香港獨家的東坡小牛肉、西湖蓴菜斬魚圓等，並加入在內地下架前深受港人歡迎的狀元芋頭煲。店舖更選用名貴餐具，例如由骨瓷茶杯取代內地使用的塑膠杯。

因為大家一直在講，我去深圳吃更便宜，為什麼要來香港吃？我不希望給大家這種感覺。 綠茶集團海外事業部總經理陶冶

同一道菜式定價不超過內地兩倍︰不可能不加價

不過，香港的人力及租金成本遠高於內地，若店舖提升檔次，又將會如何定價？陶冶表示，同一道菜式在本港，定價不超過內地兩倍，再配合其獨家菜式及升級服務，讓食客認為貴一點是值得。「因為我們統計了一下市場，像中餐過來香港，基本上都要兩到三倍，我們加價率比他們低，因為你不可能不加價，兩地的成本不一樣。」

至於食材方面，陶冶表示考慮到通關物流及新鮮度等，決定大部份食材在附近的銅鑼灣街市採購。但他認為香港食材成本不算特別高，尤其是進口牛肉不設關稅，甚至相比內地更有優勢。

升級版龍井燒雞的竹籠下方，另放有茶葉，服務員遞上餐桌後，便會用點火槍炙燒，燒雞隨即散發出濃厚的茶香。（盧翊銘攝）

招牌菜燒雞升級玩燒茶葉 定價不超內地兩倍

記者採訪當日所見，升級版龍井燒雞的竹籠下方，另放有茶葉，服務員遞上餐桌後，才會用點火槍炙燒，燒雞隨即散發出濃厚的茶香。翻查資料，龍井燒雞在深圳門店的定價為人民幣58元（折合約63.5港元），至於香港的定價為138元，定價大約為內地兩倍。

試業首晚大排長龍 高峰時段輪候18桌

雖然試業初期沒有對外宣傳，但陶冶透露首日晚上店外已大排長龍，高峰時段需要輪候18桌，即接近一輪生意，隨後數日顧客量不斷增加，更有內地旅客反映感到驚喜及新鮮感。「這兩天感覺每天都多一點，有些我看星期一來了，星期二又來了，說明覺得我們的產品還是蠻不錯。」

綠茶集團海外事業部總經理陶冶（右）介紹邀請杭州米芝蓮星級名廚俞斌（左）擔任首席顧問。（盧翊銘攝）

內地餐飲業競爭激烈 冀攻港後帶來漣漪效應

談到兩地餐飲業的變化，陶冶表示內地食肆面對激烈的競爭，不論是裝修或菜式，必須不斷推陳出新，相反香港10多年來並無太大變化。他期望進軍香港可帶來漣漪效應，讓市場變得更有活力。「我們這個龍井燒雞賣了這麼多年，為什麼下面還要燒茶葉？因為我們需要不斷提高自己的競爭力，才能夠在內地非常競爭激烈的市場去存活。」

目標成為國際化中餐品牌 已向港交所遞交上市申請

翻查資料，原來綠茶餐廳今年已第四度向港交所遞交上市申請。陶冶解釋，發展香港市場並非只為上市，由於去年的業績創歷史新高，集團終改變方針對外拓展，計劃成為像鼎泰豐相近的國際化中餐品牌，因此香港只是第一站，同時亦在澳門、新加坡、美國等地考察，目標明年在中港以外的地區，再開兩間店。