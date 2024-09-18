首位華人教育署署長李越挺昨病逝享年86歲　任內推動9年免費教育

教育局局長蔡若蓮今日傍晚（18日）在社交平台撰文，指前教育署署長李越挺昨日（17日）因病離世，形容他為令人尊敬的前輩官員，對他離世深感痛惜。



蔡若蓮表示，李越挺是首位華人教育署署長，任內曾推動落實九年免費教育，促成多所師範學院合併，並提出小學編制加入學位教師職位，為香港教育系統奠定根基。



前教育署署長李越挺於2024年9月17日離世，享年86歲。（教大校友及拓展事務處影片截圖）

蔡若蓮：李越挺畢生奉獻教育界 令人尊敬的前輩官員

蔡若蓮表示，前教育署署長李越挺於昨日離世。她形容李越挺畢生奉獻教育界，是一名令人尊敬的前輩官員，對香港教育的發展建樹良多，教育局一眾同事會深切懷念，並向他的家人致以深切慰問。

蔡若蓮介紹指，李越挺是教育署職系中，首位獲擢升為署長的華人公務員，任內致力規劃及建構香港的教育體系，例如推動落實九年免費教育，讓廣大學生受惠。

教育局局長蔡若蓮對前教育署署長李越挺的離世，表示深感痛惜。（資料圖片）

李越挺促成師範學院合併、小學加入學位教師職位

蔡若蓮並讚揚李越挺別具識見，促成多所師範學院合併，推動高中教育和相應的教師培訓，並提出在小學編制加入學位教師職位，為香港教育系統奠定根基。

蔡若蓮又指，李越挺在退休後，仍然心繫教育，在不同教育崗位中，充分展示服務市民的真誠和盡心盡力，為改進香港的教育制度不遺餘力。

李越挺為首位華人教育署署長。（教大校友及拓展事務處影片截圖）

1987至1992年出任教育署署長

翻查資料，李越挺在1938年2月18日出生，即享年86歲。他在1960年入職教育司署助理教育主任，於1987至1992年期間出任教育署署長。他在退休後出任香港李寶椿聯合世界書院校董，其後出任萬鈞教育基金主席。