日昇玩具結業｜遲關門讓顧客尋寶　負責人落淚︰沒想到咁好大迴響

灣仔30年老店日昇玩具今日（18日）「追月夜」正式結業，因為人流眾多，原定7時關門的他們延至8時半才拉閘關門。



熟客們爭相和店員拍照留念，場面溫馨，令負責人王太感觸落淚。她說最初只是想好平淡地告訢街坊因老闆退休而要結業，「點知又好似好大迴響咁。」被問到日後會否重開日昇，她說：「應該唔會喇⋯⋯」惟之後又補上一句：「不過之後嘅事冇人知嘅。」



2024年9月18日，日昇玩具最後一日營業。（梁鵬威攝）

最後一位顧客：喜歡這裏有本土出產玩具

原本晚上7時拉閘時間，人流一直沒有減少。直至8時半，隨着最後一位客人阿納離開，店員拉閘，開業30年的日昇玩具正式成為歷史。

最後一位顧客阿納是熟客，今天特地打電話到店裏問過，知道會延長營業時間，才特地到場見證最後一刻。他已光顧日昇玩具十多年，喜歡這裏既有香港本土出產的玩具，又有歐美、日本的。他表示會繼續發掘香港的這些老店，支持一下。

隨着阿納步出店面，店員拉埋鐵閘，日昇玩具正式結業。阿納發現未與眾店員合照，上前敲打鐵閘，鐵閘才又緩緩打開，探出頭來的負責人王太卻已哭紅了雙眼。

9月18日晚上8時半，日昇玩具店最後一位客人阿納買了手辦公仔。（洪戩昊攝）

負責人王太：原來有班熟客連咩款都記得

歷經30個寒暑，王太最深刻的始終是客人，「原來有班熟客真係會個個節日都嚟買嘢，講得出我哋有咩賣，連咩款都記得。」

有這樣的客人，日昇注定不能靜悄悄地離開，「我哋諗住好平淡咁話畀啲街坊聽老細退休，點知又好似好大迴響咁。」

負責人王太說，任何東西去到某個階段都會轉變。（洪戩昊攝）

會否重開？ 王太：應該唔會喇 不過⋯⋯

不少人認為日昇結業代表香港傳統小店又少一家，王太卻淡然說：「一樣嘢去到某個階段都會轉變㗎嘛，可能就算繼續做落去，我哋都會轉埋呢。」

她表示，目前計劃是先休息一番再另作打算。被問到會否重開日昇，她說：「應該唔會喇⋯⋯」惟之後又補上一句：「不過之後嘅事冇人知嘅。」