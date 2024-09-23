結業潮｜鴨寮街一路段空置率27%　商戶︰受淘寶衝擊顧客齋睇唔買

本港出現結業潮，消費向下流，但近日有網上討論區帖文稱，深水埗鴨寮街出現倒閉潮。《香港01》於中秋節下午（17日）到場觀察，雖然街上人流仍絡繹不絕，但五金店密集的近南昌街路段，其中一邊共26個舖位中，竟有7個舖位正在招租，空置率高達26.9%，即每四個舖位便有一間「吉舖」。



有苦苦支撐的五金店分析指，由於受到淘寶等網購平台衝擊，部份顧客只看不買，以致不少同業於近月捱不住執笠。亦有電訊店形容每日顧客量「寥寥可數」，估計與經濟不景及北上消費有關。被問到會否考慮結業，店主只報以輕嘆︰「唉，見步行步咋，都好難講。」



好恐怖呀，因為個個都網上買，好多人嚟睇，跟住就網上買喇，最麻煩係呢種，影響到好多生意。 鴨寮街五金雜貨店店主王先生

踏出深水埗港鐵站A2出口後，眼前位處路口的轉角旺舖竟然拉閘，貼滿招租海報。（黃浩謙攝）

鴨寮街風光不再？踏出深水埗港鐵站即有旺舖招租

深水埗鴨寮街在過去數十年聞名於電子零件及產品，「鴨記」已成為港人心目中平靚正的代名詞。不過作為平民聖地的鴨寮街，似乎也逃不過疫後經濟衰退的影響，近日便有網民發現街上出現多間吉舖，疑似出現倒閉潮。

《香港01》記者在中秋節下午3時正到鴨寮街觀察，街上雖然人潮如鲫，但深水埗港鐵站A2出口處路口的轉角旺舖，竟然落閘，貼滿招租告示；連鎖壽司店爭鮮旁邊更有3個舖位，同樣正在招租。

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吉舖主要原為五金店、音響店及找換店等

經粗略估算，鴨寮街（欽州街至南昌街段）合共約138個舖位中，有14個舖位正在招租，部份未拆卸的招牌顯示，該批吉舖主要以五金店為主，部份則是音響店及找換店等。換言之，目前該路段的空置率約10.1%，只能稱作「十室一空」，相比尖沙咀栢麗購物大道高達25%舖位拉閘，並不算嚴重。

北河街至南昌街路段近三成舖位空置

然而，若將範圍縮窄至五金店聚集的北河街至南昌街路段，其中一邊共26個舖位中，竟有7個舖位正在招租，空置率達26.9%，即每4個舖位便有1個結業。

年逾70歲的龔伯伯觀察到鴨寮街只旺丁不旺財。（黃浩謙攝）

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七旬老街坊觀察到旺丁不旺財︰經濟唔好嘛

老街坊最能感受到鴨寮街的轉變，年逾70歲的龔伯伯已搬離深水埗多年，但偶爾仍會專程由觀塘乘車到北河街街市買餸，順道與左鄰右里聚舊。但他近年便觀察到鴨寮街只旺丁不旺財，「人流就多，但我諗購物就差好遠喇，經濟又唔好嘛，嘢又貴嘛。政府應該留意下呢啲啦，為大眾着想下。」

五金店受淘寶等網購平台衝擊 顧客只看不買

有賣五金雜貨店正開設在空置率最高的路段，與兩間吉舖相鄰。店主王先生表示，由於受到淘寶等網購平台衝擊，部份顧客只看不買，以致生意每況愈下，例如隔壁店便在上個月捱不住結業。「好恐怖呀，因為個個都網上買，好多人嚟睇，跟住就網上買喇，最麻煩係呢種，影響到好多生意。」

五金店店主王先生表示，隔壁店便在上個月捱不住結業。（黃浩謙攝）

為應付租金等開支 憑一己之力每日營業14小時

除了顧客轉攻淘寶外，王先生認為高昂的舖租及員工開支，亦是結業潮的主因。因此他為了應付月租8.5萬元，毅然憑一己之力，不聘用員工，每日營業13至14個小時，期望通過淘寶在香港難以提供的維修服務，包括行李篋及電動車維修等，在艱難的環境下殺出一條血路。

但王先生對未來市道抱持悲觀態度，他估計隨着網購速度不斷提升，就像內地的零售現況，實體店或會走向沒落。「會愈嚟愈差，可能下一年更加差。」

電訊店店主邱先生形容每日顧客量「寥寥可數」，估計與經濟不景及北上消費有關。（黃浩謙攝）

電訊店形容顧客「寥寥可數」 料與北上消費有關

開業40多年的正豐行主售電訊器材，年逾60歲的店主邱先生，也見證着鴨寮街的滄海桑田。他表示，上世紀80年代街上熙來攘往，疫情後卻水盡鵝飛，形容每日顧客量「寥寥可數」，估計與經濟不景及北上消費有關。

主要係市道差，人流少咗好多。平時呢個時間點會坐喺度咁得閒啫？唔會有咁得閒。 電訊器材店正豐行店主邱先生

邱先生期望政府能夠推出措施，例如再派發消費券等，刺激市民留港消費，否則將有更多商戶陸續倒閉。被問到會否跟隨行家考慮結業，他只報以輕嘆︰「唉，見步行步咋，都好難講。」