尖沙咀栢麗購物大道淪深水埗特賣場　業主代表︰已減租至不足10萬

尖沙咀栢麗購物大道昔日名牌林立，但如今已風光不再，《香港01》周四下午到場視察，發現近70個舖位，多達11個舖位正在招租，另有6個舖位拉閘，即每4個舖位，便有1個沒有營業，當中便包括謝瑞麟珠寶等。與此同時，夾公仔店、10元飾品店及平價服裝店等，卻由深水埗殺入尖沙咀，例如有服裝店貼滿「最後清貨」或「一件不留」，相較於名牌店的冷冷清清，反而成功吸引家庭主婦選購。



栢麗購物大道業主立案法團主席余偉傑回應指，將於黃金周舉行「栢麗國際美酒佳餚大道」活動，屆時街上設有多個攤位提供輕食及美酒，期望帶旺人流後可順利招租。他並透露部份業主確實已減租︰「減幅都好大，以前高峰時期三十萬一個月，𠵱家可能出去睇都唔夠十萬。」



栢麗購物大道毗鄰尖沙咀地鐵站的首個舖位，門外已擺放巨型招租的告示牌。（廖雁雄攝）

栢麗購物大道過去曾是尖沙咀的地標，吸引多間本地或國際連鎖式的服裝店進駐。不過自2020年疫情爆發後，受封關等防疫措施影響，尖沙咀零售業大受打擊，多間店舖捱不住結業。如今疫情已結束近兩年，內地旅客數量逐步回升，栢麗購物大道的現況又是如何呢？

周大福珠寶4個舖位相連，目測店內的顧客寥寥無幾。（廖雁雄攝）

栢麗購物大道毗鄰港鐵站首個舖位招租

記者在周四下午約兩時正，到栢麗購物大道往佐敦方向觀察，發現街上雖然人來人往，但零售市道似乎不似預期。現場所見，毗鄰尖沙咀港鐵站的首個舖位，門外已擺放巨型招租的告示牌，不遠處的的謝瑞麟珠寶也拉閘沒有營業，至於周大福珠寶4個舖位相連，目測店內的顧客寥寥無幾。

空置率16.1% 共25%店舖沒有營業

經粗略估計，截至當日合共68個舖位中，多達11個舖位正在招租，另有6個舖位拉閘，包括謝瑞麟珠寶及旗下的DUO by TSL、「鱷魚牌」CROCO，以及Aripi London，全是奢侈品牌。整條街道僅有1個舖位正裝修等待進駐，為服裝店bossini.X。

換言之，栢麗購物大道目前的空置率為16.1%。若連同拉閘的舖位計算，共有25%舖位沒有營業，即每4間舖位，便有1個沒有營業。

遭入稟追租99萬元 謝瑞麟珠寶解釋零售市道弱

翻查資料，謝瑞麟珠寶於2021年以月租33萬港元，租用該4個舖位，惟有業主早前入稟高等法院，指控謝瑞麟珠寶自今年6月起欠租，追討租金連利息逾99萬元。當時謝瑞麟珠寶指，因應近年柏麗大道零售市場潛力急劇轉弱，人流大幅下跌，故決定在租約仍然生效的情況下，由今年7月起暫時關閉相關店舖，直至10月租約期滿。

謝瑞麟珠寶又稱，正積極向業主尋求減租的可能性，並經過有效溝通及和解，業主已確定會盡快向法庭撤回傳票，以盡快解決事情。

前一秒名牌林立的彌敦道，彷彿變成着名於時裝批發的長沙灣道。（廖雁雄攝）

不知名服裝店清貨大減價 如置身深水埗時裝批發街

若繼續循栢麗購物大道走向佐敦方向，前一秒名牌林立的彌敦道，彷彿變成着名於時裝批發的深水埗長沙灣道。有數間不知名服裝店正清貨大減價，聲稱「最後清貨」或「一件不留」，例如女裝褲低至一條39元、胸圍特價每兩件售99元起，相較於名牌店的冷冷清清，反而更能夠吸引家庭主婦選購。

夾公仔店及玄學風水店等構成「奇景」

除了平價服裝店外，還有近10間店舖同樣夾夾不入，包括兩間夾公仔店、10元飾品店、醫療中心、中資券商、冰皮月餅店、玄學風水店等，共同構成「奇景」。栢麗購物大道昔日國際名牌林立的景象，不知不覺間已煙消雲散。

栢麗購物大道業主立案法團主席余偉傑。（廖雁雄攝）

業主立案法團冀舉辦活動帶旺人流助招租

栢麗購物大道業主立案法團主席余偉傑表示，已加入由美麗華牽頭成立的「尖沙咀中部策略發展協會」，將於十一黃金周舉行「栢麗國際美酒佳餚大道」活動，屆時街上設有多個攤位提供輕食及美酒，就如旅發局在添馬公園舉行的美酒佳餚巡禮。他期望先透過舉辦活動帶旺人流，讓各業主日後更容易招租。

被問到有否考慮減租，余偉傑透露據了解，部份業主確實已減租。「減幅都好大，以前高峰時期三十萬一個月，𠵱家可能出去睇都唔夠十萬。」

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝。（廖雁雄攝）

美麗華集團︰辦到香榭麗舍大道咁一定冇問題

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則提到，栢麗購物大道業主立案法團，於過去花費長時間申請舖位及休憩用地加入輕食用途，批評目前本港政策存在問題。不過他對即將舉行的美酒佳餚活動抱滿信心，認為若能媲美巴黎香榭麗舍大道，則能解決招租問題。「我相信招租如果辦到香榭麗舍大道咁一定冇問題！」

栢麗購物大道過去不准經營餐飲行業

翻查資料，根據舖位公契，栢麗購物大道的所有舖位，一律不准經營餐飲行業。直至2022年5月31日，栢麗購物大道業主立案法團向城規會提岀申請，計劃栢麗購物大道地下及一樓的休憩用地，改為食肆及商店等用途，發展自助餐廳、咖啡室及茶室等，但不包含普通食肆牌照。