赤柱接連餐廳倒閉　開業十多年PizzaExpress分店8.18結業

本港餐飲業近年掀起大規模結業潮，連旅遊勝地赤柱恐淪為「遺址」，先後多間知名餐廳結業，而連鎖餐廳Pizza Express近日亦在社交平台公布，將下周日（18日）結束赤柱分店的營業。該店早於2008年已屹立在赤柱大街的黃金地段，背山面海，毗鄰多間西式食肆及酒吧。



此外，在香港成立14年、高峰期達10多間分店的咖啡品牌Holly Brown，亦在上周日（11日）全線結業。最後一間店為旗下品牌位於尖沙咀美麗華的Cabin Crew Coffee，該店的環境模擬飛機艙，在新冠疫情期間一度成為港人的心靈慰藉。



Pizza Express赤柱分店將在8月18日結業。（Openice圖片）

赤柱近年多間知名老字號相繼結業

昔日的旅遊勝地赤柱，近年逐步淪為遺址，多間知名的餐廳相繼結業。例如赤柱兩間老字號於2022年先後結業，分別為開業40年的赤柱酒家，及開業近30年的小天使餐廳。直至今年初，在赤柱地標美利樓內經營近20年的帝樂德國餐廳，以及嵐．石海鮮&牛扒餐廳，同樣宣告結業。

PizzaExpress 在facebook專頁宣布赤柱分店結業消息。（PizzaExpress FB）

Pizza Express赤柱店早於2008年已營業

除了老字號外，連鎖餐廳Pizza Express近日在社交平台宣布，赤柱分店將於8月18日結業，顧客在時代廣場或One Island South分店消費滿250元，只要出示該帖文可即減50元。而翻查資料，該店背山面海、樓高3層，早於2008年已屹立在赤柱大街的黃金地段，毗鄰多間西式食肆及酒吧。

Holly Brown旗下位於尖沙咀美麗華的Cabin Crew Coffee，已在8月11日結業。（Openice圖片）

Holly Brown高峰期10多間分店全線結業

此外，在香港成立14年的咖啡品牌Holly Brown，主打炒雪糕及精品咖啡，高峰期曾高達10多間分店，惟恢復開關後陸續倒閉，最後一間位於荔枝角D2 Place旗艦店已在6月16日結束營業，而旗下位於尖沙咀美麗華的Cabin Crew Coffee，已在8月11日結業，意味所有店舖正式全線結業。

Holly Brown最後一間位於荔枝角D2 Place旗艦店已在6月16日結束營業。（Holly Brown facebook圖片）

Cabin Crew Coffee疫情期間主打航空主題吸客

Cabin Crew Coffee的店舖環境模擬飛機艙，牆上設有多個播放機艙外風景的飛機窗，為顧客提供進食飛機餐的感覺。在新冠疫情封關的期間，該店實屬不少港人的心靈慰藉。據了解，該店雖然捱過疫情，卻捱不過近年的租金回升。