時代廣場變「時代遺址」？　直擊周六人丁單薄　市民遊客分析原因

通關後大批港人北上消費，內地豪客未回歸，衝擊本港零售業。網上討論區近日有帖文以「時代廣場變成遺址」為題，再配以一張人流稀少的相片，引起網民熱烈討論。《香港01》記者周六（9日）下午到時代廣場觀察，雖然未如網上相片「水盡鵝飛」的極端情況，但作為港島核心旅遊區的商場，中庭及扶手電梯仍顯得「人丁單薄」，人流不如鄰近的希慎廣場。



有路過的市民感嘆時代廣場已淪為供市民等候親友的地標，亦有學生表示寧願到旺角T.O.P商場或葵涌廣場覓食。甚至深圳旅客稱逗留不足半小時，直言香港的商場已失去吸引力︰「𠵱家可以海淘或者出國買，冇咩事唔會嚟囉。」



有學者不認同時代廣場變遺址一說，但承認其「全港性」的定位不夠清晰，建議商場把握政府推動的「盛事經濟」，邀請相關名人或歌手等到場參與宣傳活動。



▼2024.03.09 14:30 銅鑼灣時代廣場人流▼



時代廣場2023年整體收入下跌3% 營業盈利持平

會德豐旗下的九龍倉置業於周四（7日）發布2023年業績公告，指時代商場完善了租戶組合，帶動收入增加3%，惟寫字樓因近期面臨經濟增長放緩，且租戶節約成本的不利因素，年杪的出租率為88%，收入下跌14%。綜合商場及寫字樓，時代廣場整體收入下跌3%，營業盈利持平。

公告又指，商場的出租率提高至95%，反映租賃需求上升。時代廣場在年內會繼續完善奢侈品租戶組合，迎來Franck Muller和Girard Perregaux等新店，國際知名品牌如Polo Ralph Lauren、Fila和Tommy Hilfiger則進行了門店擴充。

直擊未見網傳「水盡鵝飛」情況 但人流不如希慎廣場

近日網上討論區有帖文便以「時代廣場變成遺址」為題，並上傳一張聲稱拍攝於周六下午的相片。由於相片顯示的時代廣場中庭僅得寥寥數人，樓上的店舖亦無人路過，顯得相當冷清，引發網民熱烈討論。

《香港01》記者於周六下午（9日）到時代廣場觀察，發現商場地面的公共空間有不少人經過，不斷有本地人及旅客經扶手電梯抵達中庭。雖然人流相比街上稀少，但未如網上相片「水盡鵝飛」的極端情況。而該相片的拍攝角度只對准升降機一隅，未能完整呈現中庭的人流。

其後記者在相近時間到鄰近的希慎廣場，觀察到人流明顯高於時代廣場，中庭扶手電梯站滿人群，地下數層更是人來人往。由此可見，雖然時代廣場不至於如網民形容的「遺址」情況，但人流方面確實輸給鄰近商場。

▼2024.03.09 16:30 銅鑼灣希慎廣場人流▼



時代廣場變等人地標 市民：上次入去已是疫情前

在時代廣場外等待朋友的楊先生表示，感受到銅鑼灣近年變得死氣沉沉，例如時代廣場及總統商場，再不是昔日的潮流熱點；至於時代廣場「大電視」更淪為供市民等候親友的地標。「我等朋友食飯，因為佢地標嘛，易啲等朋友，跟住就走唔會喺度。」

楊先生認為隨着知名品牌進駐內地商場，時代廣場相比下選擇較少及價格昂貴，相信港人寧願北上消費或選擇網購。以他自身為例，上次進入時代廣場可追溯至疫情期間，「疫情有Coupon咪嚟，冇Coupon咪唔嚟。」

▼2024.03.09 16:30 銅鑼灣時代廣場人流▼



評時代廣場地理缺優勢︰如果俾我揀會行IFC

除了定位不夠大眾化外，楊先生認為時代廣場的地理不便，與港鐵站相隔一段距離，由A出口步行至入口需要花約10分鐘，不如希慎廣場及祟光百貨方便，在區內同樣缺乏競爭力，「再加埋好過佢嘅Mall都好多，如果畀我揀會行IFC（國際金融中心）。」

與此同時，本地年輕人亦對時代廣場失去興趣。林同學表示場內滿是奢侈品名牌及貴價食肆，只適合富人光顧，相反旺角T.O.P商場的選擇多樣，例如她會購買一杯手搖飲品，在門外自拍「打卡」。她的胞姊說，寧願到葵涌廣場「掃街」，認為時代廣場在餐飲方面不夠豐富。

深圳旅客逗留不足半小時 轉戰M+博物館

來自深圳的薜小姐於早上經深圳灣口岸抵港，為疫情後首次來港旅遊。她原計劃先在時代廣場購買New Balance的熱賣鞋款，再到M+博物館欣賞展覽。惟店舖缺貨只能作罷，最終在商場逗留的時間不足半小時。「轉頭去博物館，唔喺呢度行喇。」

問到香港與深圳的商場有何分別。薜小姐稱不喜歡被消費主義包圍，因此平日較少到商場購物，但她觀察到深圳的商場貼近年輕人口味，並劃分清楚不同級別的品牌，例如前海的萬丈天地，其社區文化及購物花園便深受她的喜愛。

薜小姐又指，全世界的購物商場愈來愈相似，除非香港的商場進駐個別品牌，否則不會特地跨境購物，反而期望來港體驗具特色的景點。「香港吸引力冇以前咁強，以前可能大陸有好多嘢，仲係可能要落嚟買鞋買咩會平啲；𠵱家可以海淘或者出國買，冇咩事唔會嚟（時代廣場）囉。」

▼2024.03.09 17:00 將軍澳尚德邨TKO Spot人流▼



恒生大學市場系高級講師殷暉，不認同時代廣場變遺址的說法。（受訪者提供）

學者：時代廣場定位不清晰 倡推優惠券吸本地客

一代「傲視群雄」的時代廣場會否從此沒落？恒大市場系高級講師殷暉不認同「遺址」一說，但他認為時代廣場「全港性」的定位確實不清晰，本地人寧願北上消費，而內地客則首選海港城及希慎廣場，估計營運方正面臨巨大競爭壓力。「佢哋要贏人哋嘅話，真係要令旅客一諗起香港Shopping，就去時代廣場。」

殷暉並指，時代廣場不像港鐵旗下商場附設物業上蓋，亦不如屋邨商場座擁固定的街坊客源，雖然時代廣場正逐步改變租戶組合，但目前效果不彰，短期內需要出招吸客。他建議營運方可主動與旅發局合作，在內地省市推廣以開拓市場；至於本地客重視着數，則可考慮推出免費泊車及優惠券。

▼港人消費力轉移至深圳商場▼



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把握「盛事經濟」邀名人或歌手到場參與宣傳活動

殷暉認為，內地旅客重視消費體驗，建議時代廣場可投其所好，增設街頭表演或迷你音樂會；亦可把握政府推動「盛事經濟」的機遇，例如日前正舉行的LIV高爾夫職業巡迴賽香港站，營運方其實可提前邀請著名球手，參與商場的宣傳活動。

當政府搵到Taylor Swift同級嘅人嚟開演唱會，佢唔會剩係嚟做一個活動，中間梗係會去整下頭髮買下嘢。呢啲係咪可以令到時代廣場旺啲呢？ 恒生大學市場系高級講師殷暉

時代廣場蘋果倒數每年吸引10萬人參加 2014年起停辦

其實時代廣場30周年的起伏見證香港變遷，它於1994年4月13日正式開幕，為當時銅鑼灣最大型的購物商場，甚至是港島商場的一哥。時代廣場最令人印象深刻是由1994年至2013年仿倣美國紐約時代廣場，在每年除夕夜舉行倒數活動，名為蘋果倒數，每年吸引超過10萬人現場迎接新一年，屬當時是亞洲區內最觸目的盛事之一。電視台更會在倒數前後於現場直播，萬人迎接新一年的畫面，亦往往成為報紙元旦日的頭版大相。

不過蘋果倒數由2014年除夕起停辦，眨眼已10年過去，當年停辦的原因之一是旅發局由2007年開始舉辦除夕維港倒數，以致時代廣場蘋果倒數不再如早年萬眾矚目。

時代廣場早年在地面空間辦大型活動以吸引顧客。該處釘有一塊告示聲明為「私人地方」，保安員「慎重」應對途經市民，引起傳媒關注。其後時代廣場被揭發根據其發展商九龍倉與屋宇署簽訂的公用契約，原來廣場地下部份3,017平方米，須開放給公眾作為公共通道、靜態消遣及展覽用途，以換取增加約2.1萬平方米的樓面面積。

惟市民一直不知道該處是公共空間，直至事件由當年參與時代廣場發展的政府顧問揭發，又發現時代廣場曾出租部份公共用地收取租金，日租28,000元至124,000元。

香港政府2008年6月17日入稟控告時代廣場有限公司，指該公司將地面公眾休憩用地出租圖利，違反批地條款，要求賠償。事件曝光後，時代廣場將推廣活動搬到中庭舉行，大大失去吸引顧客的活動場所。