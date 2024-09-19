美國減息｜業界稱減息對供樓人士正面　學者料樓市未必太快有改變

美國聯儲局決定減息半厘，是4年半以來首次減息，金管局亦下調貼現窗利率50點子至5.25厘，即時生效。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明今（19日）早在電台表示，美國減息對香港樓市的影響會先由供樓者感受到，樓按持續向下對供樓人士是正面。他預計美國明年繼續有機會減息，「如果一路慢慢減，可能對市場支持大些」。



香港金管局宣布，把貼現窗基本利率調低50點子，至5.25厘。（歐嘉樂攝）

就美國減息對香港樓市的影響，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示供樓者會先感受到，並預計11月以至明年都有機會繼續減息，如果樓按持續向下，對供樓人士是正面。被問到對樓市的影響幾時出現，他認為是「信心問題，其實隨時都可以變動」，如有銀行肯第一步減最優惠利率，「將減息周期開始咗先，整體而言對樓市相對正面。」

他續道，最優惠利率或減得較慢，而拆息可能反彈後再向下。他指如果拆息低於2.8厘，對樓市會較正面，至於最優惠利率，估計最低跌到5.375厘的話，每個月供款可節省5.9%，「如果一路慢慢減，可能對市場支持大些。」

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。（資料圖片）

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在同一節目表示，按美國失業率及發債成本，可理解今次聯儲局減息幅度較大，形容是「周期性下跌」。對於減息能否助美國走出經濟滑坡，他認為「言之尚早」，資產或將重新變動分配，而以巴、俄烏戰爭等不明朗因素亦影響美國經濟。

就減息對本港樓市的影響，他稱對利率敏感資產有正面幫助，但不要預期資產市場會太快改變，市場需時消化相關訊息，亦要視乎整體經濟狀況。至於借貸最優惠利率，他表示要視乎各銀行投資決定。