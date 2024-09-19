美國減息｜金管局李達志︰料息口在可見未來仍將處於高位

美國聯儲局議息後宣布減息0.5厘，幅度進取，亦為逾4年來首次啟動減息行動。金管局今日﹙19日﹚宣布，貼現窗基本利率下調50個基點至5.25厘,之前為5.75厘。

署理金管局總裁李達志表示，美國通脹回落，但勞動市場放緩，故今次減息符合預期。

他指出，聯匯制度下，美息下調，令港息也有下調空間，對經濟帶來正面作用。但港銀存貸利率變動，也會視乎一系列因素，包括市場資金供求、銀行間拆息水平，及銀行本身資金成本結構等因素而定。

李達志稱，本地利率市場將有回落空間，對經濟有正面影響。﹙歐嘉樂攝﹚

料P息調整空間大於25點子

對於本港最優惠利率（P），今日會否有所調整。他表示，聯儲局此輪加息，港息P 沒有百分百反應，故此跟隨減息速度及幅度，也相信不會百分百跟隨。當然此次下調幅度達到半厘，調整空間料大於下調25點子。

李達志也提醒，聯儲局開始減息，但料息口在可見未來，仍將處於高位，呼籲市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。他又指出，香港變動沒有影響香港金融及貨幣市場穩定，金管局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

中小企方面，金管局已成立專責小組，該小組會繼續運作，為中小企借貸等方面提供支援。息口下調，料對於中小企或個人借貸帶來鬆動空間。