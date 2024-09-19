3女美容院打肉毒桿菌後面僵失禁　美容師被指漠視注射者資格囚7周

數名顧客在美容院詩凝美容注射肉毒桿毒素後出現副作用，包括臉僵及失禁等。在美容院工作的美容師劉璐，被指漠視美容院董事張敏是否合格註冊醫生，經審訊後被裁定一項罪成。劉今(19日)在九龍城法院判刑，裁判官林子康指被告在事件中的角色較輕，但她故意漠視張是否有合適資格，允許張為客人打針，事件中亦有人受傷，對公眾安全造成影響，判劉入獄7星期。



劉經審訊後被裁定一罪成

女被告劉璐，38歲，美容師，劉原被控被控2項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，指她於2022年11月7日及10日，在油麻地上海街28號恆邦商業中心305至306室詩凝美容，在未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對錢青青及仇麗麗進行醫療治療（包括手術），導致錢及仇受傷。劉經審訊後，被裁定對錢有關的罪名成立，對仇的罪名不成立。

詩凝美容被揭為3女子打肉毒桿菌後，數名女子被捕。(資料圖片)

詩凝美容被揭為3女子打肉毒桿菌後，數名女子被捕。(資料圖片)

詩凝美容的店舖在佐敦一商廈內。(資料圖片)

劉收200元佣金允許張為顧客打針

林官指張敏是美容院的董事，其得益較大，劉在案中的得益只有200元佣金。林官雖認為該佣金不能視作非法服務的犯案得益，但劉故意漠視張是否有合資格的註冊醫生，繼續允許張為客人打針，對公眾的人身安全造成影響，認為本案性質嚴重，亦導致有人受傷，判刑需具警惕性及阻嚇性，故判劉入獄7星期。

女董事張敏早前認3罪囚4月

女董事張敏今年3月已承認3項無牌行醫罪，被判囚4個月。張承認的案情指，3名事主經朋友或「詩凝美容」的職員介紹，在「詩凝美容」於上海街的店內，接受肉毒桿菌療程，付費1,500至3,00元不等，其中兩人事前曾獲告知張是一名醫生。

3名事主曾出現臉僵及失禁等情況

惟3人接受服務後數天內出現各種症狀，包括眼簾下垂、吞嚥困難、臉部僵硬、視線模糊、失禁等問題，最終需到醫院求診，並獲診斷有重影、四肢乏力、不自主流淚、說話模糊、臉部神經麻痺等，全部均為注射肉毒桿菌後的副作用。張同年12月被捕，警方在「詩凝美容」搜出針筒及管制藥物利多卡因和腎上腺素等。

注射肉毒桿菌需由註冊外科醫生進行

衞生署報告指，注射肉毒桿菌需由註冊外科醫生進行，張未有相關牌照。註冊藥劑師確認，注射肉毒桿菌副作用包括肌肉脆弱、咀嚼困難、視線模糊等等。

案件編號：KCCC3135/2023