北角開槍｜蕭澤頤向死者家屬致慰問　強調警員使用槍械有嚴謹守則

北角早前發生槍擊案，一名家暴案男疑犯中槍身亡。警務處處長蕭澤頤今日（19日）出席南區區議會，會議後會見傳媒。蕭澤頤向死者家屬及傷者致傷深切慰問，強調「大家唔想有呢啲事發生」。就死者父親日前表示，過往死者病發時，家人亦曾經尋求警方協助，沒想今次會造成悲劇。惟蕭澤頤表示，警方沒有相關報案記錄。



蕭澤頤表示，就警員使用槍械，警隊內部有嚴謹使用槍械及不同武力的守則，警員亦有定期訓練，包括不同情況下，是否需要使用槍械。他指出，案發當日死者手持鉸剪和菜刀，警員曾重複警告，希望對方冷靜放下武器。

蕭澤頤：電光火石之間 死者持武器突然衝向警員

蕭澤頤續指，「喺電光火石之間，死者突然間衝向同事，最近距離1.5米，大家想像下，咁嘅情況下，如果有兇徒拎住可致命武器衝過來，對住你，假設有警員在場，你希望佢作出果斷行為盡快制止，還是叫停談判？希望大家認真諗諗。」

他又希望外界，切勿標籤精神有問題人士，如果有人手持可致命武器施襲，警員會作出專業果斷反應，盡快避免任何人受生命危險或受傷，警方非常重視案件，已交由港島總區重案調查。