北角開槍︱死者父親：報警只為將兒子送院 唔明白點解要開槍
撰文：凌逸德
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北角錦屏街昨晚（15日）的警員開槍案，患思覺失調逾5年的38歲男子，疑襲擊母親及妻子，又手持菜刀及剪刀衝向警員，最終被開槍擊中胸口，送院不治。死者上次覆診於今年7月，上周五（13日）曾返東區醫院注射抗精神病藥物，評估為病情穩定。
死者父親今日（16日）接受電台訪問時表示，過往曾幾次打電話報案，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣，詎料發生悲劇，大惑不解稱：「點解佢（警員）開槍呢？呢樣嘢真係好唔明白‥‥‥」
死者父親在受訪時透露，數月前兒子曾經病發，當時已入院治療，且有好轉跡象，「都係報警，兩至三個人捉佢醫，醫咗兩、三個月又好返喇。」他續指，近幾年兒子曾兩、三次入院接受治療，打電話報案只是為了將兒子送院，今次以開槍收場令他大惑不解：「問題呢，點解佢（警員）開槍呢？呢樣嘢真係好唔明白‥‥‥」
事發於周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。警方指，當時疑犯與警員相距僅1.5米，開槍是別無選擇。
東區醫院早前回覆查詢時表示，該病人2017年起在東區醫院精神科跟進病情，上次覆診為今年7月19，原定10月再覆診；上周五（9月13日）他曾返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時評估為病情穩定，詎料兩日後便發生慘劇。
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