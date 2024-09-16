北角開槍︱死者父親：報警只為將兒子送院　唔明白點解要開槍

北角錦屏街昨晚（15日）的警員開槍案，患思覺失調逾5年的38歲男子，疑襲擊母親及妻子，又手持菜刀及剪刀衝向警員，最終被開槍擊中胸口，送院不治。死者上次覆診於今年7月，上周五（13日）曾返東區醫院注射抗精神病藥物，評估為病情穩定。



死者父親今日（16日）接受電台訪問時表示，過往曾幾次打電話報案，將兒子送院治療，今次報警原意亦一樣，詎料發生悲劇，大惑不解稱：「點解佢（警員）開槍呢？呢樣嘢真係好唔明白‥‥‥」

昨晚（15日）事發後，警員及救援人員在場調查。（羅日昇攝）

死者父親在受訪時透露，數月前兒子曾經病發，當時已入院治療，且有好轉跡象，「都係報警，兩至三個人捉佢醫，醫咗兩、三個月又好返喇。」他續指，近幾年兒子曾兩、三次入院接受治療，打電話報案只是為了將兒子送院，今次以開槍收場令他大惑不解：「問題呢，點解佢（警員）開槍呢？呢樣嘢真係好唔明白‥‥‥」

涉案單位門外地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

事發於周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。警方指，當時疑犯與警員相距僅1.5米，開槍是別無選擇。

東區醫院早前回覆查詢時表示，該病人2017年起在東區醫院精神科跟進病情，上次覆診為今年7月19，原定10月再覆診；上周五（9月13日）他曾返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時評估為病情穩定，詎料兩日後便發生慘劇。

單位門外有血迹。（翁鈺輝攝）

昨晚（15日）疑犯中槍後，由救護員抬到地面，由救護車送院，最終不治。（街坊提供片段截圖)

死者遺體由仵工舁送殮房。(李家傑攝)