北角開槍｜死者患思覺失調逾5年　專家指99%患者無暴力傾向

北角錦屏街昨晚（16日）發生警員開槍案，一名38歲男子疑襲擊母親及妻子，情緒激動手持菜刀及剪刀，並企圖襲擊上門調查的警員，終被開槍制服，其後送院不治。據了解，死者有思覺失調紀錄逾5年，在公院求醫，今年7月最後一次覆診。



精神科醫生表示，99%思覺失調患者沒有暴力傾向，更多受其他因素影響，例如酒精或毒品影響。思覺失調亦不會突然復發，病發過程循序漸進，患者至少要2至3個星期以上才能演變成不信任、憤怒、不滿等情緒，「好少話今日無嘢，聽日突然之間轉差。」醫生強調暴力案件大多與精神患者無關，並提醒若發現患者情況有異，可盡快致電醫管局精神健康專線求助。



地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

精神科專科醫生李靖國表示，思覺失調為一種精神狀態，主要分為被害妄想及幻覺兩大類病徵，患者若產生被害妄想，會認為人們以奇怪目光打量他，給予他特殊注意力，這種注意力伴隨跟蹤等傷害他的意圖。

此外，患者在五感上存在幻覺，患者經常會聽到不存在的聲音，很多時候是零碎的雜聲，例如開關門的聲音、腳步聲等，更有甚是聽到有人聲討論他，討論內容偏頗，令其覺得有人監視他的一舉一動。

精神科專科醫生李靖國。（受訪者提供）

李指出，99%思覺失調患者沒有暴力傾向，更多與其他因素有關，例如酒精、毒品影響或本身有暴力記錄問題。他又指，有研究顯示，因暴力而犯罪的人大部分沒有精神問題，若因坊間的不幸事件，將暴力及精神問題關係擴大，而產生誤解，或會令一般精神病患者擔憂及恐懼自己會否傷害別人。

涉事單位有鐵閘，從外望入去，走廊有懸掛的電視，有樓梯往上一層。（翁鈺輝攝）

地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

患者病徵轉差需時逾2周 初期幻聽、睡眠質素轉差

對於有死者鄰居指，死者平日與家人相處融洽，惟近日明顯精神恍惚，狀況有異。李說，思覺失調復發有先兆，不會今日沒有任何幻覺、幻聽，明天突然就出現暴力衝動。復發與身體變化、生活壓力、吃藥不足等不同因素有關，患者初期病徵都是慢慢出現，一開始可能睡眠質素轉差，聽到不存在的聲音，聲音的音量、密度較少，但若持續沒有理會狀況，病徵便會越來越嚴重，最後影響情緒。從最初聽到聲音或覺得其他人對他有不軌想法，再到因病徵太過真實，誤會有人真的想害他，產生不信任、憤怒情緒，過程亦需要2至3個星期以上。

若發現患者情況轉差 可致電醫管局精神健康專線

李靖國表示，若如以上事件，鄰居發現患者精神狀況比平日差，可將此觀察告知患者的家人，因患者家人日間工作未必能察覺到，讓他們可以及早帶患者就醫。若患者家人目睹情況變差但無法帶他看醫生，可透過醫管局精神健康專線2466 7350講解情況，並透過專線轉介人員上門探訪、個案經理跟進，讓患者及時得到治療。

案發於周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名姓李38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。

傷者由救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)