北角開槍｜上周注射抗精神病藥物 當時評估病情穩定 兩日後出事
撰文：凌逸德
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北角錦屏街昨晚（15日）發生警員開槍案，一名38歲男子疑襲擊母親及妻子，且手持菜刀及剪刀，衝向上門調查的警員，終被開槍擊中胸口制服，送院不治。據了解，死者患思覺失調超過5年。
東區醫院回覆查詢時表示，該病人2017年起在東區醫院精神科跟進病情，上次覆診為今年7月，原定10月再覆診；上周五（9月13日）他曾返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時評估為病情穩定，詎料兩日後便發生慘劇。
東區醫院指，該病人自2017年起，在東區醫院精神科跟進病情，其間定期覆診及接受抗精神病藥物注射，病情維持穩定，過去亦無暴力紀錄。
該病人上次覆診日期為今年7月19日，當時精神科醫生診斷病人情況穩定，並處方精神科藥物。他最近一次於9月13日返回醫院接受抗精神病藥物注射，當時醫護人員亦評估病人情況穩定。病人原定下次覆診安排在今年10月。院方對事件感到難過，會盡力為家屬提供心理支援及協助。
案發於周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器衝向警員，最終警員在雙方1.5米距離下，開槍制止該名姓李38歲男子。他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院，晚上10時39分被證實死亡。
社會福利署發言人指，社署社工已聯絡死者家人，以提供適切協助。據了解，死者及其家人，均不是社署社工跟進個案。
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