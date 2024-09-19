女工疑舊友10歲兒造謠　網上起舊友母子底兼斥友樓下做雞　囚30天

酒店清潔女工聞其子在校被傳是「私生子」，認為是她一名已交惡朋友的10歲兒子散播，要求朋友母子道歉不果後，在社交媒體等發放朋友母子的個人資料及照片，又指其朋友「樓下做雞」及「撞車死快快」等。女工早前承認4項「起底」罪，案件今(19日)在西九龍法院判刑，主任裁判官徐綺薇斥女工即使對事主不滿，也不應將對方個人資料放上網，事件更牽涉一名10歲男童，案情嚴重，判女工囚30日。



女被告鍾柳燕，44歲，酒店清潔員，承認4項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成傷害」罪。

被告鍾柳燕在西九龍法院認罪囚30天。(資料圖片)

辯方指事主X兒子曾在校散佈流言

辯方早前透露，事主X的兒子在學校散佈流言指被告兒子是私生子，令被告的兒子在學校被孤立。被告曾要求X及其子道歉不果，才會犯案。律師今指被告不懂法律才犯案，至今已還押了2星期，希望法庭能輕判。

官斥不滿亦不應中傷事主母子

徐官判刑指，即使被告和X關係轉差，對X的行為再不滿也好，亦不能將X及其年僅10歲的兒子的個人資料、相片「毫無保留」地放上網，並以「樓下做雞」、「特殊學校，又聾又啞」等說話惡意中傷事主母子，她更鼓勵網民進一主轉發訊息。

持續半年對事主母子造成心理傷害

徐官斥責，被告行為不但惡劣及嚴重侵犯他人私隱，更非單一事件，其犯案時間長達半年，行為具持續性，對X及其子造成心理傷害，考慮到案件的嚴重性，認為判刑須具阻嚇性，判其囚30日。

X曾兩度報警稱遭被告騷擾

案情指，被告和X於2013年認識，兩人各自育有一子 ，她們於2015年關係惡化。X於2019年曾兩度報警，指被告騷擾她們母子，又拍下她們的照片及發送威脅訊息。

被告用3個FB帳戶發布事主母子資料

被告在2022年11月11日至2023年5月17日期間，分別用3個Facebook帳號，將20條有關X及其兒子的個人資料在不同群組發布，內容包含她們的中文全名、住址、照片，她又以「癲婆」、「冇面冇皮垃圾」、「樓下做雞」、 「撞車死快快」、及 「天收鬼打」等惡毒言語描述X，被告更在帖文下鼓勵他人轉發內容。被告於2023年9月14日被捕，她警誡稱因X 侮辱其子，她感憤怒，為發洩而發佈涉案帖文。

案件編號：WKCC2552/2024