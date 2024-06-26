男學生網上披露議員及警員資料　被捕稱玩下咋無惡意　認罪准緩刑

男學生涉在Facebook發布警員的「通緝令」，披露其姓名等個人資料。此外，男學生又涉在Telegram 群組公開兩名立法會議員的電話號碼，稱他們為「現任垃圾會議員」。男學生早前承認4項「獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，裁判官今（26日）在西九龍法院判刑時指，考慮男學生未有煽惑非法集結，案發時也不是社會氣氛最激烈的時候，本案潛在風險較低，判他監禁3個月，緩刑兩年。



被告何希賢，25歲，報稱學生，庭上透露被告患自閉症和發展遲緩。辯方求情時望法庭採納報告建議，判他社會服務令。

被告何希賢在西九龍法院承認披露他人資料，判囚3個月，但准緩刑兩年。(資料圖片)

官稱現在非社會氣氛最激烈時候

裁判官判刑時指，社服令未必是最適合的判刑，但指本案沒有涉及煽惑非法集結，案發時也不是社會氣氛最激烈的時候，因此本案潛在風險較低。裁判官因此判被告監禁3個月，緩刑兩年。

稱兩議員為現任垃圾會議員

案情指，被告於2022年3月在一個 Telegram 群組，發布立法會議員A及B的姓名與電話號碼，並寫上「現任垃圾會議員嘅聯絡資料」。被告被捕後，警方調查其手機，發現他曾披露男子C 的電話號碼和住址等，並披露C的妻子名字，批評C「勾二嫂」。被告警誡下承認犯案，被告說：「玩吓㗎咋，無惡意。」

數月後再於FB發布警員資料

此外，被告去年7月在一個Facebook群組發布警員X的「通緝令」，披露其姓名、容貌，訛稱X 犯刑事罪行。被告再被捕，承認貪玩，上網下載X的照片和繪圖製作X的「通緝令」，然後在網上發布。

案件編號：WKCC 1620/2024