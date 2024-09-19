董之英所有學界甲組遲報名　校長稱教師離職交接問題願辭職負責

仁濟醫院董之英紀念中學連續17年於沙田及西貢區甲組足球賽奪得冠軍及6次奪得全港學界精英足球比賽冠軍、曾出產歐陽耀冲及潘沛軒等多名港腳，但今屆賽事因教職員疏忽，在截止日期後一日才提交參賽申請表格，最終被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納報名，或將缺席今屆賽事。



校方今日舉辦「足球學生及家長心聲分享會」交代事件，校長黃攸杰於會上承認責任，表示學校行政出錯，作為校長對事件責無旁貸，若辦學團體要求問責願意辭職。他解釋，過往一直由體育科主任負責透過網上系統報名參加各項學界賽事，但臨離職前因遺失登入報名系統的密碼，沒有為學生報名參加包括足球在內所有學界甲組賽事。



仁濟醫院董之英紀念中學足球學生及家長心聲分享會，校長黃攸杰交代事件時一度落淚。（盧勁揚攝）

校長黃攸杰：體育科教師交接問題 致學校遲報名

黃攸杰稱，學校一直委任體育科主任負責報名參加所有學界賽事，報名時需登入學界體育聯會網頁報名，密碼一直由該名體育科主任保管，過去4年均有準時報名參賽。

他指，該名體育科主任曾因行政及教學問題被校方書面警告，及後他自行辭職，並於8月31日離開學校。根據學校職責，離校前他需要負責在離職前報名，但直至9月3日校內體育科老師才發現並無報名。新任體育科主任於9月4日早上即向學體會沙田及西貢分區反映，希望對方能酌情處理。黃攸杰於9月5日晚上去信要求對方作特殊考慮，9月13日獲回覆被拒。校方於9月17日向學體會中學理事會就事件提出上訴。

仁濟醫院董之英紀念中學足球學生及家長心聲分享會，校長黃攸杰（左）及校監黃偉健（右）。（盧勁揚攝）

校長黃攸杰：學校出錯唔應該罰學生 盼學體會酌情處理

現任體育科主任林老師補充，與原體育科主任交接時，對方稱已遺失密碼，後來再追查時僅稱已遺失著校方自行處理。

校長黃攸杰於會上表示，今日（19日）向全體足球班，學生公布消息，同時承認事件源於老師及管理監管問題，「學校出錯唔應該罰學生」，希望學體會能行使酌情權讓學生本學年可以參賽。

仁濟醫院董之英紀念中學足球學生及家長心聲分享會。（盧勁揚攝）

董之英今屆無法參賽 將兩年無緣學界精英賽

董之英素有「學屆皇馬」和「學屆巴塞」等美譽，曾六奪全港學界足球精英賽冠軍，歷年折服「男拔」、「喇沙」、「英皇佐治五世」等傳統足球勁旅，在學界足球中享負盛名。

校方稱，如果本屆缺席學界足球賽事，球隊需要從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於要求足球學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年，讓他們辛苦訓練的每一滴汗水都變得毫無意義，而無辜的足球學生卻要被迫經歷此等痛苦與失望，實在令人痛心。該校稱對其足球學生及家長致以萬二分歉意，冀主辦方酌情處理該校參賽申請。

校監黃偉健：交稅都有寛限期 但學體會無都幾遺憾

校監黃偉健表示，「交稅都有寛限期，但學體會無都幾遺憾。可能唔踢對其他學校都冇咩所謂，因為唔注重足球，但我哋好多學生由中一到中六想足球有發展」。他期望，主辦單位可彈性處理，例如考慮向學校罰款或球隊罰分參賽。