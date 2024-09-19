董之英學界甲組遲報名　家長稱遲1天停賽1年太苛刻　學生感遺憾

仁濟醫院董之英紀念中學因學校行政問題，未有報名參加本學年所有學界甲組比賽，當中包括學校連續17年奪得沙田及西貢區甲組冠軍的足球項目，有機會缺席今屆學界比賽。校方今日舉辦「足球學生及家長心聲分享會」交代事件，會上有家長及學生的發言均表示希望學體會可以酌情處理，讓學生有機會參賽。



有家長認為，學校只是遲了一天報名就被罰不能比賽一年太過苛刻。另外有家長提出，即使DSE逾期報名也只是交逾期附加費，因此不應變相停賽一年。有學生指學校十分注重足球發展，又指任何人都有機會犯錯，因此希望給予學校第二次機會，讓他們可以參加比賽。



+ 5

內地家長特意請假來港 憂影響香港足球水平

分享會不乏特意請假從內地趕來的家長，有人指因為覺得董之英中學的足球發展特別好，所以安排兒子到該校升學，得到學校的培育及支持，認為現時因為學校遲了一天報名就無法參加比賽，對學生的訓練、學習以至身心都有很大影響，責任不應該由學生承擔。

另有家長擔心，如果學校有一年時間不參加學界比賽難免影響水平，也會對香港足球水平有一定影響，又指類似情況在國外一般是扣分處理，不能比賽是很少見的懲罰，如果學生努力訓練幾年卻又無法參賽十分無辜。

學生感遺憾 盼獲機會球場發光發亮

有學生直言對事件感到十分遺憾，他們於暑假期間都有訓練，直言大家都是熱愛足球的學生，而中學時光很短，只想留下美好回憶。另外，有學生於看到賽程沒有學校的名字後知悉事件，他於去年轉校到董之英中學之前，在舊校的成績較差無法升班，在教練的鼓勵下轉校，認為學校給予不少資源及培訓，又會提供額外補習機會，最後希望獲得在球場上發光發亮的機會。