官恩娜外婆爭產案　死前遺產全給官母男友人　逾3千萬轉給官兄

藝人官恩娜的母親與3名姊妹，為爭官外婆逾數千萬元遺產興訴，案件今(19日)在高等法開審。庭上透露，官的外婆去世前約一年突改立遺囑，把財產給予一名「契仔」，該名「契仔」是官母是好友，官母的3名姊妹認為死者生前受到不當影響，包括突然出售多個物業，並把3800萬元轉給了官恩娜的兄長。該3名姊妹因而要求法庭裁定遺囑無效。



原告為勞笑鳳(下稱：勞)的長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為馮明業和勞笑鳳的二女麥銀麗（官恩娜的母親，下稱：官母）。

官恩娜3名姨母及姨，與官的母親就官外婆勞笑鳳的遺產展開爭產戰。（Instagram@koonella）

官恩娜與其父母、兄長牽涉入外婆勞少鳳的爭產案。（微博圖片）

官恩娜的三姨麥麗萍(粉紅外套)是原告之一。(朱棨新攝)

官恩娜的姨媽麥銀娣亦是原告之一。(朱棨新攝)

勞死前立遺囑遺產留給馮明業一人

勞笑鳳是官恩娜的外婆，亦是4名麥氏姊妹的母親，她於2014年9月去世，享年85歲。勞於2013年10月訂立遺囑，官母的男性友人馮明業為唯一受益人。

原持有4物業及2500萬定期存款

原告指，勞性格吝嗇，生前曾持有4個物業，並有2500萬定期存款，亦屬富有。勞所持有的4物業中，有兩個分別與長女麥銀娣，及么女麥麗華共同持有。

原告指勞死前3年有很大改變

原告指勞於去世前3年，即約2011年，搬離她原本居住於灣仔的單位，改和官母麥銀麗同住，勞的性情亦開始大變，如她會指責多名原告，又指原告3名姊妹未有支付她白內障手術的費用。勞又把多個物業放租，勞向來找三女麥麗萍的丈夫處理收租事宜，亦改由馮負責。

原告指官恩娜外婆生前有多項可疑交易，包括突買樓及借按揭，其中一名借款人是官恩娜。（資料圖片）

原告又指勞笑風戶口有3804萬元突轉給官恩娜的哥哥官仲銘。（myyk @IG圖片)

原告指官的外婆曾將堅尼地道鳳凰閣單位做按揭，為外婆及官的父親官有權（右）取得貸款。（官恩娜微博圖片）

突把存款存轉給官恩娜兄長

原告又指，勞的資產當時亦有多宗可疑的交易，例如她把存款存入官母兒子官仲銘（官恩娜兄長）的戶口，勞又把她持有的堅尼閣、莊士敦道及結志街的三個物業出售，共值逾1600萬元。

抵押物業借900萬款項給官恩娜父親

此外，官又於2012年和官仲銘聯名購入粉嶺萬豪居一單位。該單位其後做按揭借款400萬，勞和官恩娜為貸款人。至2013年11月，勞又將其鳳凰閣物業做按揭，借款900萬予官恩娜的父親官有權等。

死時戶口僅餘36萬

原告指，勞去世時戶口只餘下36萬元，相關調查顯示，官仲銘收取過3804萬元。原告強調，並非要在是次訴訟要求法庭裁定相關交易無效，但強調相關交易，以及勞去世前有認知障礙，均可讓法庭判斷勞立遺囑時精神狀態。

案件編號：HCAP 37/2015